Nantes veut recruter au PSG, c'est une très mauvaise idée

Nantes souhaite faire venir un défenseur central cet hiver et tente de se faire prêter Lucas Beraldo, très peu utilisé par Luis Enrique au PSG. Bien que prestigieuse, cette piste a tout du mauvais plan pour les Canaris.

Le mercato hivernal est l’occasion parfaite pour corriger les erreurs commises l’été dernier et Nantes l’a bien compris. Le club présidé par Waldemar Kita a fait le choix, assumé très tôt, de se montrer très actif durant ce mois de janvier. Machado et Cabella ont déjà rejoint le club et d’autres recrues sont attendues dans les prochains jours. L’objectif du nouvel entraîneur Ahmed Kantari est notamment de se renforcer en défense centrale en faisant venir un joueur potentiellement titulaire.

Issa Diop a été sondé, mais le défenseur de Fulham est trop cher. C’est donc vers un prêt que l’on pourrait se diriger et le contact a été établi avec le PSG au sujet de Lucas Beraldo . Le club parisien ne s’est pas encore positionné de manière définitive sur l’avenir de son défenseur brésilien, qui pourrait lui voir d’un bon oeil l’idée de quitter ponctuellement Paris afin de gagner du temps de jeu à six mois de la Coupe du monde. Mais un prêt à Nantes a tout du mauvais deal pour toutes les parties selon Laurent Hess, journaliste pour But.

Beraldo à Nantes, la fausse bonne idée

« On ne peut pas dire que Lucas Beraldo ait fait forte impression depuis son arrivée en Ligue 1. A chaque fois que je l’ai vu jouer, je l’ai trouvé très en dessous de ses coéquipiers du PSG. C’est pourquoi j’ai du mal à voir en lui un joueur capable de révolutionner la défense des Canaris. A la place des supporters nantais, cette possible arrivée ne me ferait pas m’enthousiasmer » estime notre confrère avant de conclure. estime notre confrère avant de conclure.

« Et je doute aussi que Beraldo serait super motivé par l’objectif maintien des Canaris. Or, un maintien, ça va surtout se chercher avec des joueurs gonflés à bloc pour sauver la patrie. Vous pensez que Beraldo se préoccupe de l’avenir du FC Nantes ? » s’interroge le journaliste, lequel encourage par conséquent les dirigeants canaris à passer leur tour et à explorer d’autres possibilités en défense centrale. Un secteur de jeu dans lequel la piste Samuel Gigot est notamment étudiée même s’il ne sera pas simple de boucler l’arrivée de l’ex-défenseur de l’OM, désormais à la Lazio.