Kylian Mbappé rend fou de rage le Real Madrid

Kylian Mbappé rend fou de rage le Real Madrid

Equipe de France01 juil. , 20:00
parCorentin Facy
8
Ajouter comme source préférée sur Google
Auteur de 6 buts et de 2 passes décisives depuis le début de la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé affiche un niveau stratosphérique. De quoi laisser un goût amer au Real Madrid après une saison mitigée.
Kylian Mbappé est définitivement un autre homme lorsqu’il porte le maillot de l’équipe de France en Coupe du monde. Brillant en 2018 et en 2022, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain semble à son apogée lors de ce Mondial 2026. Déjà auteur de 6 buts et de 2 passes décisives en seulement 4 matchs, Kylian Mbappé affiche un niveau impressionnant. Tourné vers le collectif, le buteur du Real Madrid affiche la meilleure version de soi même et n’hésite pas à défendre et à presser avec ses coéquipiers. De quoi laisser un goût amer du côté du Real Madrid.
Certes, le capitaine de l’équipe de France a marqué énormément de buts en Espagne cette saison (25 en Liga, 15 en Ligue des Champions) mais son attitude n’était clairement pas celle affichée avec la France. Parfois en froid avec certains coéquipiers, Kylian Mbappé a souvent été déconnecté du collectif à Madrid, l’inverse de ce que l’on voit aux Etats-Unis avec la France depuis deux semaines. Un Mbappé aux deux visages qui rend fou de rage Juanma Rodríguez, chroniqueur pour la célèbre émission El Chiringuito.
Mbappé s'est préparé pendant toute l'année pour jouer avec la France
« Chaque fois que je le vois jouer avec la France, je m'énerve davantage. Mbappé s'est préparé pendant toute l'année pour jouer avec la France. Son obsession n'est pas de gagner la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Son obsession, c'est de décrocher une troisième étoile avec la France » s’est-il énervé, jaloux de voir Kylian Mbappé au top de sa forme et plus performant que jamais avec les Bleus, au détriment d’une saison en dents de scie au Real Madrid selon lui.

Lire aussi

Mbappé en mode Coupe du monde, il est injouableMbappé en mode Coupe du monde, il est injouable
Difficile de lui donner tort tant le capitaine des Bleus semble épanoui au sein d’une équipe construite autour de lui mais qui ne dépend pas que de ses buts. Il ne reste plus qu’à espérer pour les supporters du Real Madrid que Kylian Mbappé transposera dès la saison prochaine ses performances en sélection du côté du Santiago Bernabeu.
Articles Recommandés
Om Laveu Terrible De Genesio Sur Le Mercato
OM

OM : L'aveu terrible de Genesio sur le mercato

Pierre Ekwah
ASSE

Les supporters virent un joueur, l’ASSE obéit

Le Gros Coup Pour Tottenham Tonali Debarque
Premier League

Le gros coup pour Tottenham, Tonali débarque

Belgique Senegal Les Compositions 22h Sur M6 Et Bein Sports 1
Mondial 2026

Belgique - Sénégal : Les compositions (22h sur M6 et beIN Sports 1)

Fil Info

01 juil. , 21:30
OM : L'aveu terrible de Genesio sur le mercato
01 juil. , 21:00
Les supporters virent un joueur, l’ASSE obéit
01 juil. , 20:52
Le gros coup pour Tottenham, Tonali débarque
01 juil. , 20:47
Belgique - Sénégal : Les compositions (22h sur M6 et beIN Sports 1)
01 juil. , 20:40
OL : Tagliafico vendu cet été, l'offre arrive
01 juil. , 20:20
Nantes boucle un transfert surprise en Egypte
01 juil. , 20:18
CdM 2026 : Le programme des 1/8e de finale
01 juil. , 20:17
CdM 2026 : Programme TV et résultats des 16e de finale
01 juil. , 20:00
CdM 2026 : L'Angleterre miraculée face à la RD Congo

Derniers commentaires

Belgique - Sénégal : Les compositions (22h sur M6 et beIN Sports 1)

Mon pronostic : Belgique 2 - 3 Sénégal

Olise ouvre la porte à un départ du Bayern Munich

Oui mais... ce n'est jamais une bonne chose de retenir un joueur contre son gré.

Kylian Mbappé rend fou de rage le Real Madrid

Faut regarder les joueurs qui l’entourent en EDF vs au Real

CdM 2026 : L'Angleterre miraculée face à la RD Congo

16 Shots 7 8 Shots on target 2 54% Possession 46% 493 Passes 346 Qui est miraculé? Sans Mpasi, ils en prenaient 4

Le gros coup pour Tottenham, Tonali débarque

Mdrrrr c'est quoi ce mercato de Zinzin de Tottenham ? maintenant si les joueurs ont Zero ambitions et veulent juste la tune, libre a eux... mais c'est n'importe quoi !

Le Gros Coup Pour Tottenham Tonali Debarque

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading