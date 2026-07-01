Kylian Mbappé rend fou de rage le Real Madrid

Auteur de 6 buts et de 2 passes décisives depuis le début de la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé affiche un niveau stratosphérique. De quoi laisser un goût amer au Real Madrid après une saison mitigée.

Kylian Mbappé est définitivement un autre homme lorsqu’il porte le maillot de l’équipe de France en Coupe du monde. Brillant en 2018 et en 2022, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain semble à son apogée lors de ce Mondial 2026 . Déjà auteur de 6 buts et de 2 passes décisives en seulement 4 matchs, Kylian Mbappé affiche un niveau impressionnant. Tourné vers le collectif, le buteur du Real Madrid affiche la meilleure version de soi même et n’hésite pas à défendre et à presser avec ses coéquipiers. De quoi laisser un goût amer du côté du Real Madrid.

Certes, le capitaine de l’équipe de France a marqué énormément de buts en Espagne cette saison (25 en Liga, 15 en Ligue des Champions) mais son attitude n’était clairement pas celle affichée avec la France. Parfois en froid avec certains coéquipiers, Kylian Mbappé a souvent été déconnecté du collectif à Madrid, l’inverse de ce que l’on voit aux Etats-Unis avec la France depuis deux semaines. Un Mbappé aux deux visages qui rend fou de rage Juanma Rodríguez, chroniqueur pour la célèbre émission El Chiringuito.

Mbappé s'est préparé pendant toute l'année pour jouer avec la France

« Chaque fois que je le vois jouer avec la France, je m'énerve davantage. Mbappé s'est préparé pendant toute l'année pour jouer avec la France. Son obsession n'est pas de gagner la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Son obsession, c'est de décrocher une troisième étoile avec la France » s’est-il énervé, jaloux de voir Kylian Mbappé au top de sa forme et plus performant que jamais avec les Bleus, au détriment d’une saison en dents de scie au Real Madrid selon lui.

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Difficile de lui donner tort tant le capitaine des Bleus semble épanoui au sein d’une équipe construite autour de lui mais qui ne dépend pas que de ses buts. Il ne reste plus qu’à espérer pour les supporters du Real Madrid que Kylian Mbappé transposera dès la saison prochaine ses performances en sélection du côté du Santiago Bernabeu.