Mbappé en mode Coupe du monde, il est injouable

Quel but de Kylian Mbappé ! ⚽️🔥 Lancé dans la surface, il élimine son défenseur avant d'aller marquer tout seul. Les Bleus ouvrent le score et mènent 1-0 ! Suivez le match sur M6 et M6+ : bit.ly/3Qx0IrQ #CDM2026 #FIFAWorldCup #EquipeDeFrance #FRASUE

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