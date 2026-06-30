Mbappé en mode Coupe du monde, il est injouable

Mbappé en mode Coupe du monde, il est injouable

Equipe de France30 juin , 23:52
parGuillaume Conte
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1-0 pour la France à la mi-temps de son 16e de finale face à la Suède, avec une large domination des Bleus et un but finalement inscrit par Kylian Mbappé tout en puissance et en précision dans la surface.
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Derniers commentaires

France - Suède : les compos (23h sur BeIN 1 et M6)

T inquiète pas aulas a tout pensé

La France cartonne la Suède façon IKEA

et c'est pas fini

France - Suède : les compos (23h sur BeIN 1 et M6)

Il n'y a que les imbéciles qui ne se trompent jamais ! ^^

La France cartonne la Suède façon IKEA

qui voit un hors jeu sur le 3ème but?

France - Suède : les compos (23h sur BeIN 1 et M6)

Dommage pour toi... mais si ! ^^

France Suede Les Compos 23h Sur Bein 1 Et M6

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