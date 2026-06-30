Mbappé en mode Coupe du monde, il est injouable

T inquiète pas aulas a tout pensé
et c'est pas fini
Il n'y a que les imbéciles qui ne se trompent jamais ! ^^
qui voit un hors jeu sur le 3ème but?
Dommage pour toi... mais si ! ^^
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Quel but de Kylian Mbappé ! ⚽️🔥 Lancé dans la surface, il élimine son défenseur avant d'aller marquer tout seul. Les Bleus ouvrent le score et mènent 1-0 ! Suivez le match sur M6 et M6+ : bit.ly/3Qx0IrQ #CDM2026 #FIFAWorldCup #EquipeDeFrance #FRASUE