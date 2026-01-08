Noham Kamara à l’OL, la réponse explosive du PSG

ah ok d'accord, du coup Cherki, ben arfa, bensema, fekir, Guezzal?c'est leur culture aussi ?!
Quand tu vois le nom Textor dans un deal, direct demi tour...
Trop compliqué
On devrait leur parler des carrières des Liaadji ou Bouttoba qui ont préféré les dollars au jeu..
Surtout que bon, on départ, il yavait faute sur Morton puis sur Mata (meme si avec son adversaire ils se tiennent par le maillot).
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
Comme indiqué , N.#Kamara devrait être prêté pour les 6 prochains mois. Plusieurs clubs de Ligue 1 sont intéressés, certains sont déjà en discussions, comme Lyon, Rennes ou Toulouse. Des clubs de Bundesliga et de Liga sont à l’affût. Aucune vente n’est envisagée à court terme.
🚪 Côté départs, il pourrait y en avoir peu voire aucun. Seul #Beraldo est susceptible de quitter le club, même si le joueur privilégierait un départ lors du prochain mercato estival. #Kamara, lui sera sûrement prêté cet hiver sans option d'achat.