Noham Kamara à l’OL, la réponse explosive du PSG

OL08 janv. , 8:40
parMehdi Lunay
L'Olympique Lyonnais veut recruter Noham Kamara, jeune défenseur central en manque de temps de jeu au PSG. Le club parisien n'est pas contre offrir une nouvelle aventure à son Titi, mais hors de question de le lâcher définitivement.
Rassuré par la DNCG et par son excellent niveau sportif cette saison, l'Olympique Lyonnais est déjà redevenu conquérant au mercato. Les Gones ne se contenteront pas d'Endrick en janvier. Ils visent d'autres pépites dans ce mercato hivernal, y compris au Paris Saint-Germain. Le défenseur central de 18 ans Noham Kamara est dans leur viseur. Peu utilisé par Luis Enrique, le jeune joueur n'est apparu qu'une seule fois avec l'équipe professionnelle cette saison. C'était contre les amateurs de Fontenay en Coupe de France avant la trêve hivernale.

Un prêt ou rien, le PSG bloque Kamara

C'est bien trop peu pour ce talent certain, cadre de l'Equipe de France U20 demi-finaliste du Mondial au Chili l'automne dernier. Cette frustration du jeune homme rend confiant l'OL qui ambitionne de l'acquérir définitivement dans les prochaines semaines. Néanmoins, le PSG ne se laissera pas faire aussi facilement selon PSGInside-Actus. Le compte X indique que le club parisien refuse toute vente de sa pépite. Seul un prêt court pour la seconde partie de saison est envisagé.
A voir si cela suffira à Lyon. Les Gones sont en quête de jeunes talents en défense centrale pour préparer l'avenir. Ils ne les ont plus depuis les départs de Castello Lukeba et Mamadou Sarr notamment ces dernières années. La piste Noham Kamara est décidément bien complexe pour l'OL puisque la concurrence est très fournie dans ce dossier en Europe et en France. Le Stade Rennais et Toulouse sont aussi sur les rangs. L'idée d'un transfert du jeune parisien dans le club rhodanien est plus que jamais un rêve hypothétique à ce stade.

