L'ASSE rate de peu le Paul Pogba belge

ah ok d'accord, du coup Cherki, ben arfa, bensema, fekir, Guezzal?c'est leur culture aussi ?!
Quand tu vois le nom Textor dans un deal, direct demi tour...
Trop compliqué
On devrait leur parler des carrières des Liaadji ou Bouttoba qui ont préféré les dollars au jeu..
Surtout que bon, on départ, il yavait faute sur Morton puis sur Mata (meme si avec son adversaire ils se tiennent par le maillot).
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
Loading
EXCLUSIVE: Pierre Dwomoh was close to securing a move to AS Saint-Étienne, but the proposed permanent transfer was cancelled at the final stage. Sheffield Wednesday, Norwich City, Galatasaray and Gaziantep FK remain interested in the Belgian #WatfordFC midfielder. 💫