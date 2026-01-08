L'ASSE rate de peu le Paul Pogba belge

Malgré les réticences de son entraîneur, l'AS Saint-Etienne entend se renforcer au mercato hivernal. Les Verts ont ciblé le jeune milieu belge Pierre Dwomoh en Angleterre. Le transfert était proche d'aboutir avant de se stopper brutalement.

Quatrième de Ligue 2 après 18 journées, l' AS Saint-Etienne est bien loin de revenir en Ligue 1 à l'issue de la saison. Les Verts déçoivent, n'étant pas aussi solides qu'attendu. Le secteur de jeu qui souffre le plus est le milieu de terrain. Les Verts sont obligés de recruter un joueur à ce poste en janvier malgré la confiance affichée par Eirik Horneland dans son effectif . Une piste sérieuse a été dénichée en Angleterre. Il s'agit de Pierre Dwomoh, milieu belge de 21 ans qui évolue à Watford en Championship.

Tout s'écroule brutalement pour Dwomoh

S'il n'a disputé qu'une rencontre de championnat cette saison à cause de blessures à la cuisse, Dwomoh est considéré comme une pépite. Comparé à Paul Pogba dans ses jeunes années en Belgique, il a fréquenté les centres de formation réputés de Genk et d'Anderlecht. Il a poursuivi sa progression à Anvers, étant prêté au RWDM de John Textor notamment. Enfin, il a atterri à Londres en 2024 où l'ASSE tente désormais de l'extirper. Le transfert de Pierre Dwomoh dans le Forez était même quasiment bouclé ces derniers jours.

Pourtant, coup de théâtre dans la journée de mercredi. Tout a été abandonné selon le média TheWatfordWay. « Pierre Dwomoh était sur le point de rejoindre l’AS Saint-Étienne, mais le transfert définitif a été annulé au dernier moment. Sheffield Wednesday, Norwich City, Galatasaray et Gaziantep FK restent intéressés par le milieu de terrain belge de Watford », écrit-il sur X. Une volte-face mystérieuse qui semble s'expliquer par des divergences financières entre les deux clubs. Bien dommage pour Saint-Etienne qui va devoir trouver un nouveau milieu de terrain au plus vite.