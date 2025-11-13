France-Ukraine : La minute de silence poignante

CdM 2026 : Mbappé qualifie la France pour le Mondial !

Belle victoire, le parc est vraiment mieux que le SDF. Kante très bien. Kone il est physique mais il ralentit le jeu. Belle entrée d'etikite. Cherki tu sens le talent mais ça n'a pas aboutit. Dommage pour le poteau de barcola, mais au moins il ne s'est pas blesse