France-Ukraine à Paris, la police surveille la Russie

Le match entre la France et l'Ukraine, qui se déroulera ce jeudi au Parc des Princes, sera tout de même surveillé de près par les autorités.

10 ans après les tragiques évènements du 13 novembre 2015, la France disputera à nouveau un match de football international à domicile, à Paris. Le calendrier mis en place par la FFF et l’UEFA vaut ce clin d’oeil dont beaucoup se seraient passés. Notamment les pouvoirs publics qui estiment que, en marge des commémorations et des hommages aux victimes de ces attentats terroristes, disputer un match de football au Parc des Princes n’était pas la meilleure des idées.

Et pour ne rien arranger, ce sera l’Ukraine au programme, avec forcément une dose supplémentaire de contexte géo-politique. Pour cette rencontre en particulier, la Préfecture de Police de Paris, bien consciente que ses forces allaient être mobilisées un peu partout dans la capitale, n’a pas placé des forces trop importantes autour de ce match. La sécurité sera celle habituellement mise en place pour les matchs du PSG ou de l’équipe de France quand ils se déroulent au Parc des Princes, comme ce sera le cas ce jeudi.

Les 2500 supporters ukrainiens devraient être bien encadrés, surtout qu’une centaine d’ultras est annoncée en provenance de l’Est. Mais il y a aussi d’autres notions à prendre en compte, et notamment la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Et pour certaines sources contactées par L’Equipe, le timing est quand même dérangeant.

« Je ne suis pas sûr que la tenue d'un France-Ukraine le 13 novembre soit la meilleure idée de la Fédération ou de l'UEFA. Il y a deux événements : la date, mais aussi l'adversaire, en raison du contexte politique. On sait qu'on a eu plusieurs manoeuvres de déstabilisation apparentées au pouvoir russe ces derniers mois. On cumule beaucoup de problématiques pour cette rencontre », a livré un membre de la police parisienne au quotidien sportif, pour qui ce match France-Ukraine n’est clairement pas comme les autres et doit être aussi regardé en fonction du contexte géopolitique mondial. En espérant donc que la rencontre de ce jeudi soir ne soit bien qu’un simple match de football.