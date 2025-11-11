ICONSPORT_269653_0036

France-Ukraine à Paris, la police surveille la Russie

Equipe de France11 nov. , 13:00
parGuillaume Conte
0
Le match entre la France et l'Ukraine, qui se déroulera ce jeudi au Parc des Princes, sera tout de même surveillé de près par les autorités. 
10 ans après les tragiques évènements du 13 novembre 2015, la France disputera à nouveau un match de football international à domicile, à Paris. Le calendrier mis en place par la FFF et l’UEFA vaut ce clin d’oeil dont beaucoup se seraient passés. Notamment les pouvoirs publics qui estiment que, en marge des commémorations et des hommages aux victimes de ces attentats terroristes, disputer un match de football au Parc des Princes n’était pas la meilleure des idées. 
Et pour ne rien arranger, ce sera l’Ukraine au programme, avec forcément une dose supplémentaire de contexte géo-politique. Pour cette rencontre en particulier, la Préfecture de Police de Paris, bien consciente que ses forces allaient être mobilisées un peu partout dans la capitale, n’a pas placé des forces trop importantes autour de ce match. La sécurité sera celle habituellement mise en place pour les matchs du PSG ou de l’équipe de France quand ils se déroulent au Parc des Princes, comme ce sera le cas ce jeudi. 
Les 2500 supporters ukrainiens devraient être bien encadrés, surtout qu’une centaine d’ultras est annoncée en provenance de l’Est. Mais il y a aussi d’autres notions à prendre en compte, et notamment la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Et pour certaines sources contactées par L’Equipe, le timing est quand même dérangeant. 
« Je ne suis pas sûr que la tenue d'un France-Ukraine le 13 novembre soit la meilleure idée de la Fédération ou de l'UEFA. Il y a deux événements : la date, mais aussi l'adversaire, en raison du contexte politique. On sait qu'on a eu plusieurs manoeuvres de déstabilisation apparentées au pouvoir russe ces derniers mois. On cumule beaucoup de problématiques pour cette rencontre », a livré un membre de la police parisienne au quotidien sportif, pour qui ce match France-Ukraine n’est clairement pas comme les autres et doit être aussi regardé en fonction du contexte géopolitique mondial. En espérant donc que la rencontre de ce jeudi soir ne soit bien qu’un simple match de football. 
0
Articles Recommandés
le match de la france pas diffuse emmanuel macron bouleverse tf1 iconsport 227934 0331 376983
OM

Ronaldo à l'OM, Macron fait un appel du pied

ICONSPORT_275427_0144
OL

La terrible erreur de l’OL !

ICONSPORT_276526_0259
OM

Dugarry et Riolo se déchainent contre l’OM

Fil Info

13:40
Ronaldo à l'OM, Macron fait un appel du pied
13:20
La terrible erreur de l’OL !
12:40
Dugarry et Riolo se déchainent contre l’OM
12:20
PSG : Barcola voulait souffler, la décision radicale de Luis Enrique
12:00
Elye Wahi, le plan B de l’OL en janvier !
11:40
L’Espagne en furie, l’énorme polémique Yamal
11:20
Transfert à 2 ME, l'OL a fait l'affaire du siècle
11:00
PSG : Luis Enrique a trouvé le défenseur parfait, le Barça l'adore

Derniers commentaires

L'OL volé, des dirigeants accusent l'arbitre

Jérémiades et pleurnicheries.

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Et Greg Roi me parle beaucoup de toi car tu es parvenu à lui faire avaler de belles couleuvres, rires.

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

@Sweet Parce que vous avez pleuré tellement fort, nous parlons des actions litigieuses en faveur de Paris pour vous dire qu'il y a des erreurs d'arbitrage contre nous aussi. Nous n'en avons pas parlé avant, mais à force de vous voir vous plaindre nous en parlons.

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

Même s'il ne peut pas récupérer le ballon, il y a faute donc penalty. Mets-toi à jour concernant les lois du jeu, s'il y a faute dans la surface même loin du ballon c'est penalty. Et la DTA a seulement parlé des faits de jeu qui ont été mis en avant par les lyonnais. Si les parisiens avaient pleuré pour ces deux actions, elles auraient été évoquées aussi.

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

@♦Joekidd Pour moi non, C'est mm Mayulu qui va sur Mata en changeant sa trajectoire pour récup le ballon qu'il ne peut pas d'ailleurs. Vous faites pareil que nous en sommes.... Vous pleurez sur des actions et c'est nous les ouins ouins...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading