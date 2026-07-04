France-Paraguay : Les Bleus visés par un choquant dérapage raciste

A plusieurs heures du coup d’envoi du huitième de finale de la Coupe du monde entre l’équipe de France et le Paraguay, l’ancien gardien paraguayen José Luis Chilavert a commis un énorme dérapage raciste.

Irrésistible en ce début de Coupe du monde, l’équipe de France espère bien enchaîner ce samedi soir face au Paraguay en 8e de finale (23 heures). Les Bleus, portés par une attaque de feu composée de Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, font désormais office de favori dans ce Mondial après des prestations éclatantes face à la Suède, la Norvège, l’Irak et le Sénégal.

De son côté, le Paraguay se présente avec une bonne tête d’outsider après avoir éliminé l’Allemagne. Ancien gardien légendaire de la sélection paraguayenne, José Luis Chilavert a commenté ce 8e de finale qui se profile avec un dérapage raciste dont tout le monde se serait bien passé. « Christophe, tu as raison, à la Coupe du monde de 98, nous avons affronté les Français et maintenant, le Paraguay affrontera une sélection d’Afrique » a publié sur son compte X l’ancien gardien paraguayen, lequel répondait à Christophe Dugarry, qui avait annoncé quelques heures plus tôt sur RMC que le Paraguay allait prendre une « rouste » face à cette équipe de France injouable.

Le Paraguay affrontera une sélection d’Afrique - José Luis Chilavert