France-Paraguay : Les Bleus visés par un choquant dérapage raciste

France-Paraguay : Les Bleus visés par un choquant dérapage raciste

Equipe de France04 juil. , 14:00
parCorentin Facy
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A plusieurs heures du coup d’envoi du huitième de finale de la Coupe du monde entre l’équipe de France et le Paraguay, l’ancien gardien paraguayen José Luis Chilavert a commis un énorme dérapage raciste.
Irrésistible en ce début de Coupe du monde, l’équipe de France espère bien enchaîner ce samedi soir face au Paraguay en 8e de finale (23 heures). Les Bleus, portés par une attaque de feu composée de Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, font désormais office de favori dans ce Mondial après des prestations éclatantes face à la Suède, la Norvège, l’Irak et le Sénégal.
De son côté, le Paraguay se présente avec une bonne tête d’outsider après avoir éliminé l’Allemagne. Ancien gardien légendaire de la sélection paraguayenne, José Luis Chilavert a commenté ce 8e de finale qui se profile avec un dérapage raciste dont tout le monde se serait bien passé. « Christophe, tu as raison, à la Coupe du monde de 98, nous avons affronté les Français et maintenant, le Paraguay affrontera une sélection d’Afrique » a publié sur son compte X l’ancien gardien paraguayen, lequel répondait à Christophe Dugarry, qui avait annoncé quelques heures plus tôt sur RMC que le Paraguay allait prendre une « rouste » face à cette équipe de France injouable.
Le Paraguay affrontera une sélection d’Afrique
- José Luis Chilavert
Des mots qui font d’ores et déjà polémique et qui risquent d’animer les joueurs tricolores ce samedi soir à 23 heures. Ce n’est en plus pas la première fois que les coéquipiers de Kylian Mbappé sont ciblés par des insultes racistes. A la Coupe du monde 2022, les Argentins et notamment leur milieu de terrain Enzo Fernandez avaient tenu des propos similaires. De quoi donner un surplus de motivation à une équipe de France qui n’en manquait certainement pas avant de défier le Paraguay en 8e de finale de ce Mondial 2026.

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Derniers commentaires

France-Paraguay : Les Bleus visés par un choquant dérapage raciste

Entièrement d’accord, j’avais un pote Belge d’origine Malienne qui me chambrait sur ce sujet. Pas considéré comme du racisme et si je dis les même propos, mot pour mot, je deviens raciste. Cela n’a aucun sens. Tout dépend de qui et pourquoi cela est dit

France-Paraguay : Les Bleus visés par un choquant dérapage raciste

Arf c'est comme si tu me dis que Jordan Bardella est raciste. Je pense que non. Mais sur Chilavert tu as peut être raison. Mais ça ne change rien au fond à 95% de mon post 🤷

France-Paraguay : Les Bleus visés par un choquant dérapage raciste

Va te renseigner sur le parti politique de chilavert , il me semble quil se présentait au présidentielle jete un œil sur son programme et tu reviendras me dire ensuite quil nest pas raciste..ca a toujours ete une grosse merde ca date pas d'hier

France-Paraguay : Les Bleus visés par un choquant dérapage raciste

Tout le monde le pense. Pas seulement les français (même si tu veux sûrement dire les blancs... Ce qui est raciste d'ailleurs... Mais passons). Les étrangers. Les afros américains. Les afriquains. Tout le monde ! Faut arrêter de faire culpabiliser les gens de dénoncer le réel quand d'autres disent exactement la même chose mais que eux ont la carte pour le dire tout en étant validé en plus par ceux qui condamnent le blanc qui dit la même chose 🤦

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