Le PSG veut un défenseur de Chelsea, ce n'est pas Malo Gusto

En quête de nouveaux renforts durant ce mercato estival, le Paris Saint-Germain a coché le nom du jeune défenseur néerlandais de Chelsea, Jorrel Hato.

Le club de la capitale française a officiellement lancé les grandes manœuvres ce jeudi avec le transfert de Maghnes Akliouche, arrivé en provenance de Monaco contre un chèque de 50 millions d’euros. Dans la foulée de ce premier gros renfort, le PSG pourrait enchaîner avec d’autres arrivées, comme celle de Lucas Digne au poste de latéral gauche.

Un secteur de jeu que Paris cherche encore à renforcer de manière plus ou moins directe. Car si Nuno Mendes va rester titulaire et que Digne va jouer le rôle de doublure de luxe, le PSG cherche aussi à recruter un défenseur polyvalent gaucher capable d’évoluer sur un côté ou dans l’axe. Pas vraiment une information qui concorde avec l'intérêt annoncé du double champion d'Europe pour Malo Gusto. Car d’après les informations de @PSGInside_Actu , Luis Campos cible notamment Jorrel Hato.

Jorrel Hato, la piste surprise du PSG

Suivi par le PSG depuis plusieurs saisons, quand il évoluait encore à l’Ajax Amsterdam, le joueur de 20 ans évolue aujourd’hui sous le maillot de Chelsea. Possédant un excellent jeu au pied et fort dans les duels, Hato dispose d’un grand potentiel que le PSG souhaiterait exploiter. Mais le dossier s’annonce quand même compliqué pour Paris, même si une ouverture existe.

« Chelsea se rapproche d'un accord avec le Rayo Vallecano pour le transfert de Pep Chavarría, tandis que Xabi Alonso apprécierait énormément le profil de Jorrel Hato. Autre élément à surveiller : le très prometteur Landon Emenalo (18 ans) continue de monter en puissance chez les Blues et pourrait également entrer en concurrence avec Hato dans la hiérarchie. Ce qui pourrait peut-être permettre une ouverture. Malgré une opération qui s'annonce difficile, le PSG pourrait se renseigner sur la faisabilité d'un transfert », détaille le média parisien, pour qui Hato a quand même une petite chance de venir à Paris durant ce mercato.