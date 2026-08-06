OM : Stéphane Richard repousse une offre fourbe pour Aguerd

OM : Stéphane Richard repousse une offre fourbe pour Aguerd

OM06 août , 20:30
parGuillaume Conte
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Tout se négocie au mercato et la Real Sociedad a du mal à atteindre les 15 ME de la clause libératoire de Nayef Aguerd. L'OM n'apprécie guère.
Le mercato s’accélère à l’Olympique de Marseille, et cela concerne bien évidemment les départs. Grégory Lorenzi va bien finir par arriver au montant voulu par Stéphane Richard pour lancer le recrutement à ce rythme, mais les négociations continuent à tous les niveaux.
Pour le départ de Nayef Aguerd, Foot Mercato dévoile que l’OM a bien reçu une première offre, mais qu’elle est loin de plaire aux dirigeants olympiens. Il s’agit d’un prêt payant de 2,5 ME, assorti d’une option d’achat de 10 ME avec bonus. Détail important, l’option d’achat est obligatoire, ce qui provoquera donc le transfert du Marocain au 1er juillet 2027.

La Real Sociedad rechigne à mettre les 15 ME

Le défenseur central, qui n’a visiblement pas plus l’intention que cela de rester à Marseille, est d’accord avec l’offre du club basque. En revanche, l’OM n’a pas donné son feu vert. Les négociations continuent mais Stéphane Richard a repoussé cette offre, la jugeant insuffisante. Même si le Lion de l’Atlas a une clause lui permettant de partir pour seulement 15 ME dès sa deuxième année de contrat à Marseille, voir le club de San Sebastian négocier à la baisse ce prix doit surprendre la formation provençale.
La perspective de voir un accord être trouvé dans les prochains jours reste grande, sachant que le joueur et son entourage ont accepté les conditions de la Real Sociedad. Il faut donc que le club espagnol fasse encore un effort pour convaincre l’OM de vendre un joueur qui aura été un peu juste puis blessé, malgré une belle réputation en raison de ses passages à Rennes et à West Ham. L’OM avait déboursé 23 millions d’euros pour le faire venir de Londres, et la perte financière sera une déception de plus dans le passage du Marocain dans le sud de la France.
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