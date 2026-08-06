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PSG : Mbaye voulait rester, Luis Enrique l'a convaincu

PSG06 août , 22:00
parAlexis Rose
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Pisté par de grands clubs européens durant ce mercato, Ibrahim Mbaye s'imaginait rester au Paris Saint-Germain. Sauf que Luis Campos et Luis Enrique se préparent plutôt à le pousser dehors avant la fin de l’été.
Le club de la capitale française commence à s’agiter dans tous les sens sur ce marché des transferts, que ce soit pour les départs avec plus de 150 millions d’euros récoltés ou dans le sens des arrivées avec la venue récente de Maghnes Akliouche. Mais le va-et-vient de l’été est loin d’être terminé, vu que de nombreux mouvements sont encore attendus, et notamment les transferts sortants. Si le dossier Bradley Barcola est le plus tendu pour le PSG, celui d’Ibrahim Mbaye pourrait bien bouger dans les jours à venir. Tout simplement parce que l’international sénégalais ne semble plus en odeur de sainteté à Paris. En effet, selon L’Equipe, la direction parisienne a expliqué au jeune attaquant de 18 ans qu’il n’aurait pas beaucoup de temps de jeu pour la saison à venir.

Luis Campos et Luis Enrique mettent Mbaye à la porte

« D'abord enclin à rester en France, Ibrahim Mbaye s'est vu clarifier sa situation par Luis Campos et Luis Enrique. Les deux hommes ont affirmé à leur joueur et son entourage qu'il aurait un temps de jeu similaire et que c'était à eux de prendre une décision sur leur futur. Le conseiller sportif a même proposé l'idée d'un prêt. La volonté de la direction des doubles champions d'Europe de recruter de nouveaux éléments offensifs a fini de convaincre le joueur que son avenir pouvait être meilleur ailleurs », peut-on lire dans les colonnes du quotidien sportif national, qui précise que Mbaye n’a pas encore choisi son futur club malgré de nombreux prétendants.

Liverpool et Dortmund en pole pour recruter Mbaye

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Sous contrat jusqu’en 2028, l’ailier cherche encore le meilleur projet pour avoir le plus de temps de jeu. Pisté par le Bayern Munich, Leipzig et Leverkusen en Bundesliga, mais aussi Manchester City, Manchester United, Aston Villa ou Chelsea en Premier League, Mbaye pourrait opter pour un club intermédiaire pour gagner en expérience. Dans cette optique-là, les projets de Liverpool et de Dortmund sont les plus intéressants aux yeux du clan Mbaye. Si les deux clubs européens ont déjà avancé leurs discussions avec Jorge Mendes, l’agent du titi parisien, ils attendent que le PSG fixe un prix de départ avant de passer à l’attaque. Désormais, la balle est donc dans le camp de Paris, qui veut se débarrasser de Mbaye, mais pas à n’importe quel prix.
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Derniers commentaires

130ME pour Diomandé, le PSG fait une nouvelle offre

@JoeKidd Il confirme...ce n'est pas du bla bla bla quand c'est le PSG...le gars n'a honte de rien, surtout quand il s'agit d'étaler publiquement sa bêtise ^^

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

? Ici pas parler foot avec respect carré ! Ici le pire site de foot avec des infos rancies et inutiles plus ou moins pompées sur d'autres sites plus sérieux entremêlées de pub macronesques, avec des bandeaux à coolies mal cuits ! Donc les lecteurs sont parmi les pires abrutis que l'on puisse rencontrer sur terre, peut-être même des trolls mandatés par l'union européenne pour déstabiliser l'Islande !! Le foot ici : ce n'est pas le pied !!!

220 ME arrivent, le PSG attaqué comme jamais

Si ça se fait à ce prix là, bravo!

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

Quand tu vois systématiquement l'OM manger le mur saison après saison, il y a de quoi refuser d'y aller. ^^

L’OL est frustré par le transfert de Pavel Sulc

C'est surtout Foot01 qui est frustré de ne rien savoir. ^^

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