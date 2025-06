France ‍: Deschamps viré, Zidane appelé au secours

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

L'équipe de France a touché le fond pendant 80 minutes contre l'Espagne, et cela a provoqué une furia sur les réseaux. Daniel Riolo s'en est mêlé pour demander l'arrivée prématurée de Zinedine Zidane à la place de Didier Deschamps.

Pendant 80 minutes, malgré de bonnes intentions et de nombreuses occasions, l’équipe de France a pris le bouillon face à l’Espagne. La fin de match a permis d’assister à un beau retour des Bleus, qui se sont finalement inclinés 5-4, après avoir été menés 4-0 et 5-1. Néanmoins, c’est encore la Roja qui prend le meilleur sur l’équipe de France ce jeudi soir, et va lutter pour un nouveau titre pendant que les Bleus, qui ont une équipe très forte sur le papier, vont encore suivre ça à la télévision.

Le 5-1 aurait fait très mal à Deschamps

Le passage difficile de l’équipe de France, qui a vu les buts défiler en seconde période, a provoqué la colère des fans tricolores, pour qui la dernière année qui se présente avec Didier Deschamps va être très longue. Et surtout, les espoirs d’aller gagner une nouvelle Coupe du monde, l’an prochain aux Etats-Unis, sont désormais réduits à néant avec cette équipe qui ne sait plus gagner. C’est pourquoi, pendant toute la soirée, Zinedine Zidane a été appelé à l’aide. Pressenti pour occuper le poste de sélectionneur à partir de 2026, Zizou s’est vu prier de venir avec un an d’avance pour sauver les Bleus.

Zidane n’est pas dispo dès maintenant par hasard ? — Daniel Riolo (@DanielRiolo) June 5, 2025

A tel point que le nom de Zidane était même en tendance sur X pendant la soirée. « Il est temps que Deschamps laisse sa place à Zidane. On en va pas attendre jusqu’en 2026 », « Virez Deschamps et faites signer Zidane, on n’attend que ça, et lui aussi n’attend que ça », « On va se faire marcher dessus par l’Espagne pendant combien de matchs, avec Zidane on gagnait contre eux », « Zidane n’est pas dispo dès maintenant par hasard », a même lancé Daniel Riolo, pour qui il n’y a pas de temps à perdre à faire le grand changement dès cet été. Cela ne sera très probablement pas le cas, même si une défaite 4-0 ou 5-1 aurait fait très mauvais genre pour Didier Deschamps. Avec le sursaut d’orgueil, les Bleus ont peut-être sauvé la peau de leur sélectionneur sur le coup.