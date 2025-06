Euro ‍: La France s'offre une incroyable qualification

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

France bat Danemark 3-2

Buts pour la France : Cissé (44e), Merlin (84e) et Tel (86e)

Buts pour le Danemark : Bischoff (18e), Sorensen (49e)

Encore un match fou pour l’équipe de France, et encore un succès spectaculaire au final, avec une place en demi-finale de l'Euro Espoirs, pour la première fois depuis 10 ans.

Comme face à la Géorgie en poules, les Bleuets ont effectué une folle fin de match pour inverser la tendance face au Danemark, dans un match qu’ils ont largement dominé, mais plombé par des erreurs défensives. Par deux fois, les Danois sont ainsi passés devant au score, grâce à Bischoff sur une erreur de communication (18e) et Sorensen sur une longue touche (49e). Mais les joueurs de Gérald Baticle n’ont jamais lâché, avec encore un but d’exception de Cissé pour égaliser une première fois (44e), puis une frappe terrible de Merlin (84e). Le Marseillais remettait les deux équipes à égalité peu après un but de Tel refusé pour un hors-jeu au millimètre de Lepenant au départ. Et dans cette folle fin de match, Tel achevait les espoirs danois d’un tir croisé dans la surface (86e).

Les Bleuets validaient ainsi leur billet pour Kosice, où aura lieu la demi-finale face à l’Allemagne ou l’Italie, qui s’affronteront ce dimanche soir. L’autre demi-finale mettra aux prises l’Angleterre aux Pays-Bas.