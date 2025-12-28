ICONSPORT_261406_0820

« A jamais les meilleurs », Kombouaré chambre l'OM

Dans le football français, le moment fort de l'année 2025 a été incontestablement le sacre du PSG en Ligue des champions. Témoin privilégié de la finale, Antoine Kombouaré sait qu'il a vécu un moment unique.
Une année comporte 365 ou 366 jours mais certaines dates sont plus faciles à retenir dans le calendrier. En 2025, le samedi 31 mai est indissociable de la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions. Les Parisiens ont rejoint l'OM dans le cercle très fermé des vainqueurs français de la C1. Le scénario du match est aussi mythique que le résultat final. Paris a atomisé l'Inter Milan 5-0 à Munich dans une démonstration collective. De quoi placer les Parisiens très haut dans la hiérarchie des plus beaux champions d'Europe.
A jamais les meilleurs
- Antoine Kombouaré
Ce PSG-là a fait de l'ombre à bien d'autres clubs dans l'histoire et surtout à son rival marseillais. C'est l'avis d'Antoine Kombouaré. L'ancien joueur et entraîneur du club parisien a assisté de près au triomphe de Paris à l'Allianz Arena. En effet, il a commenté le match sur M6 aux côtés de Xavier Domergue. Selon lui, le triomphe du club de la capitale était si étincelant qu'il a quasiment éclipsé celui de l'OM dans la même ville en 1993.
« J’ai vécu tout cela de l’intérieur. C’était ma première comme consultant et une première cela ne s’oublie pas. À propos de première, les Marseillais, ils disent : À jamais les premiers. Mais nous, c’est vraiment : À jamais les meilleurs. Gagner 5-0 en finale de Ligue des champions, personne n’avait fait ça avant. Personne. Et moi, j’étais là », a lâché taquin dans Le Parisien l'ancien défenseur. Un chambrage dans les règles qui va remuer le couteau dans la plaie côté marseillais juste avant le passage à la nouvelle année.
Derniers commentaires

« A jamais les meilleurs », Kombouaré chambre l'OM

Deuxieme budget europeen en 93 pour ton club, aucunes restrictions budgetaires a l epoque comme peux l etre le FPF aujourd hui et puis surtout on ne peux absolument pas comparer de une le format de la coupe des clubs champions de l epoque , ni le parcours digne d une conference league actuelle, Glentoran, Bucarest, Rangers, Bruges, CSKA ...^^

L'OL a trouvé un club pour en finir avec Ruben Kluivert

Claude…, Claude….. Faut muscler ton jeu là..

Le Gabon dézingue l'OM sur le cas Aubameyang

Moi j’attends l’avis de complètement raide 13

« A jamais les meilleurs », Kombouaré chambre l'OM

A jamais les meilleurs avec un état derrière, paris avec un mc court derrière sans doute ils auraient rien gagné

Le PSG a obligé Liverpool à recruter Ekitike

En tout cas c'est une bonne pioche pour Liverpool, c'est la seule satisfaction de Liverpool cette année

Loading