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Le FC Nantes signe un renfort tant attendu

FC Nantes10 sept. , 18:50
parJérôme Capton
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Alors qu'il y a un débat concernant Maxime Dupé comme gardien de but numéro 1 au FC Nantes, les Canaris ont officialisé la signature de Patrik Carlgren pour une durée d'un an, plus une année en option, afin de remplacer Alexis Mirbach, sérieusement blessé.
« Libre de tout contrat après la fin de son aventure nantaise l'année dernière, Patrik Carlgren fait son retour sur les bords de l'Erdre. Suite à la blessure de son portier numéro 2, Alexis Mirbach, le FC Nantes était dans l'obligation de recruter un nouveau gardien pour renforcer le groupe de Grégory Poirier. Homme de confiance, compétiteur et connaisseur de la maison, le portier suédois rejoint donc les Canaris pour une durée d'un an, plus une année en option. Arrivé à la Jonelière en 2024, Patrik Carlgren a disputé 11 matchs avec les Jaunes et Verts, dont une première titularisation mémorable au Parc des Princes (1-1). Professionnel, à l'état d'esprit irréprochable, le portier de la victoire face à l'OM l'année dernière (3-0) apportera toute son énergie positive et son leadership aux Canaris », précise le FC Nantes dans un communiqué.
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Derniers commentaires

Paris-OL : La préfecture fait un coup tordu aux supporters lyonnais

Pour la liberté votez à gauche 🤣🤣🤣 ce n’est pas le lieux donc… mais tu m’auras bien faire rire, comme toujours remarque…

Paris-OL : La préfecture fait un coup tordu aux supporters lyonnais

Que ce soit certains supporters parisiens, lyonnais ou marseillais cela tourne toujours en bagarre générale. Il serait temps de faire comme l'on fait les anglais il y a déjà deux décennies. Chez eux tout va bien, tout est calme, pas d'envahissement de terrain, pas de bagarres, respect des supporters adverses...Chez nous en France il y a encore beaucoup de travail à faire...

Paris-OL : La préfecture fait un coup tordu aux supporters lyonnais

En général quand il y a que 5 bus cest priorité aux mecs du noyeau et aux anciens qui veulent bien bouger donc normal

Paris-OL : La préfecture fait un coup tordu aux supporters lyonnais

Je sais deja que si anderletch peut venir vous allez etre avec eux ..

Paris-OL : La préfecture fait un coup tordu aux supporters lyonnais

Cest très droitard ce genre de mesures liberticides pour la liberté votez a gauche

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