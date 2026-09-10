Le FC Nantes signe un renfort tant attendu

Alors qu'il y a un débat concernant Maxime Dupé comme gardien de but numéro 1 au FC Nantes, les Canaris ont officialisé la signature de Patrik Carlgren pour une durée d'un an, plus une année en option, afin de remplacer Alexis Mirbach, sérieusement blessé.

« Libre de tout contrat après la fin de son aventure nantaise l'année dernière, Patrik Carlgren fait son retour sur les bords de l'Erdre. Suite à la blessure de son portier numéro 2, Alexis Mirbach, le FC Nantes était dans l'obligation de recruter un nouveau gardien pour renforcer le groupe de Grégory Poirier. Homme de confiance, compétiteur et connaisseur de la maison, le portier suédois rejoint donc les Canaris pour une durée d'un an, plus une année en option. Arrivé à la Jonelière en 2024, Patrik Carlgren a disputé 11 matchs avec les Jaunes et Verts, dont une première titularisation mémorable au Parc des Princes (1-1). Professionnel, à l'état d'esprit irréprochable, le portier de la victoire face à l'OM l'année dernière (3-0) apportera toute son énergie positive et son leadership aux Canaris », précise le FC Nantes dans un communiqué.