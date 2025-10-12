EdF : Liverpool adore Didier Deschamps

L'Equipe de France déplore un nouveau blessé en la personne d'Ibrahima Konaté. Le défenseur de Liverpool a été libéré par le staff au profit de Benjamin Pavard. Une décision saluée par les Reds alors que le choc contre Manchester United se profile.

Que serait un rassemblement de l' Equipe de France en 2025 sans plusieurs joueurs blessés ? Comme en septembre, Didier Deschamps perd des éléments forts au fil des matchs. Barcola s'était éclipsé dès le début de la semaine avant que Kylian Mbappé ne soit touché à la cheville contre l'Azerbaïdjan. Le capitaine des Bleus n'ira pas en Islande et il a été rapidement suivi par Ibrahima Konaté. Laissé au repos vendredi, le défenseur central a finalement déclaré forfait dans les heures suivantes. Remplacé dans le groupe par Pavard , il souffre de la cuisse.

Liverpool heureux de la gestion de Konaté

Ce problème physique n'est pas surprenant. Juste avant la trêve internationale, Konaté avait quitté la pelouse contre Chelsea pour la même gêne. Dans ces conditions, Liverpool pourrait être logiquement frustré et imiter la colère du PSG envers le staff français. La convocation de son défenseur n'était pas nécessaire et elle pouvait aggraver sa blessure. Le timing est mauvais avant un choc crucial contre Manchester United en Premier League alors que les Reds restent sur trois défaites de rang toutes compétitions confondues. Finalement, Didier Deschamps sera laissé tranquille par le club anglais.

Selon les informations de The Athletic, Liverpool n'est pas du tout en colère envers le staff des Bleus. Le champion d'Angleterre en titre estime même que Konaté a été libéré au bon moment et surtout que sa blessure n'est pas aussi grave qu'attendu. Le joueur français peut suivre le protocole de soins dès maintenant pour être dans le groupe contre Manchester United dimanche prochain. Les Reds ont fortement besoin de lui puisqu'ils manquent de défenseurs centraux, ayant perdu le jeune Giovanni Leoni pour plusieurs mois à cause d'une blessure au genou.