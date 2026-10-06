EdF : Zidane pète un câble contre un ancien cadre de Deschamps

EdF : Zidane pète un câble contre un ancien cadre de Deschamps

Equipe de France
parCorentin Facy
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Taulier de l’ère Didier Deschamps, Adrien Rabiot n’a pas démarré deux des quatre matchs des Bleus lors de ce premier rassemblement de Zinedine Zidane. Le Milanais n’a pas forcément gagné des points auprès du nouveau staff.
Pour son premier rassemblement à la tête de l’équipe de France, Zinedine Zidane a eu la chance d’avoir ses joueurs pendant deux semaines et de disputer quatre matchs de Ligue des Nations. Cette fenêtre plus longue que d’habitude a permis au nouveau sélectionneur des Bleus de procéder à une large revue d’effectif en offrant du temps de jeu à 22 joueurs sur les 23 convoqués. Taulier sous Didier Deschamps, Adrien Rabiot n’a par exemple débuté que deux des quatre matchs de cette trêve internationale… sans forcément marquer beaucoup de points au contraire par exemple de Lucas Da Cunha et d’Eduardo Camavinga dans son secteur de jeu.
Au-delà de ses performances, certaines attitudes d’Adrien Rabiot ont fortement agacé le staff de Zinedine Zidane lors du dernier match au Stade de France contre la Belgique selon RMC. La radio rapporte que l’ancien milieu de terrain du PSG et de l’OM s’est échauffé « à deux à l’heure » et n’avait pas ses crampons de prêts au moment où Zinedine Zidane souhaitait le faire entrer. Une scène qui a « irrité » le banc des Bleus et notamment l’ancien entraîneur du Real Madrid.

La nonchalance de Rabiot a énervé Zidane

Un épisode qui marque une première tension au sein du groupe tricolore depuis la prise de fonctions de Zidane, même si le sélectionneur tricolore a rapidement voulu désamorcer la bombe en saluant dès le coup de sifflet final Adrien Rabiot, qui était entré en jeu en deuxième mi-temps. Reste que cette attitude nonchalante de la part du Milanais au moment de son échauffement et de son entrée en jeu ne lui a certainement pas fait gagner des points. Avec une concurrence plus forte que sous l’ère Deschamps, l’ancien Marseillais aura tout intérêt à hausser son niveau de jeu lors des prochains rassemblements s’il ne veut pas voir sa place de titulaire être remise en question.

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