EdF : Zidane l'a vu à l'œuvre, il ne va pas le rappeler

EdF : Zidane l'a vu à l'œuvre, il ne va pas le rappeler

Equipe de France
parHadrien Rivayrand
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Ce lundi soir, la France a pris le meilleur sur la Belgique. Esteban Lepaul n'aura pas su tirer son épingle du jeu malgré la confiance de Zinédine Zidane.
L'équipe de France aura attendu la fin de la rencontre face à la Belgique pour faire la différence. Les entrants auront notamment apporté ce grain de folie nécessaire pour faire basculer une rencontre de très haut niveau. Esteban Lepaul était titularisé pour ce choc face aux Diables Rouges. L'attaquant du Stade Rennais se sera montré bien timide. Alors qu'il aurait pu sortir en cours de match, Zinédine Zidane a pourtant fait le choix fort de le laisser sur la pelouse. Si l'équipe de France a très bien terminé la rencontre, l'ancien Angevin n'a, lui, pas vraiment existé. Et Emmanuel Petit l'a bien souligné.

Lepaul pas encore prêt pour les Bleus 

Lors d'un passage sur l'antenne de RMC, le champion du monde 1998 a en effet envoyé un message limpide sur l'avenir de Lepaul en équipe de France. Selon lui, le Rennais n'a pas encore le niveau requis :
« Il a encore du chemin à faire avant de revenir en équipe de France. Il n’a pas vraiment existé. Il a de bons déplacements, de bons mouvements, mais il n’a pas la qualité de vitesse requise, sur quelques espaces, pour faire la différence ou se positionner hors marquage, pour prendre la profondeur ou mettre de la percussion sur quelques mètres. Il n’a pas de qualités physiques supérieures.
Quand je le regarde, je me dis que c’est un garçon intelligent dans le déplacement, mais il lui manque pas mal de qualités pour arriver au plus haut niveau. »

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Esteban Lepaul aura tout de même vécu des émotions fortes avec ses premières sélections en équipe de France. Zidane fera le point dans les prochaines heures sur les prestations de chacun. Si le Rennais s'est montré volontaire, il n'aura malheureusement pas réussi à crever l'écran pour ses débuts. Ce n'est que partie remise ? Réponse très rapidement.
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Genre maintenant on doit se taper une pub avant de lire vos torchons ?! Allez hop je désinstalle et je quitte f01

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