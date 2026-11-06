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Indice UEFA : La France pleure, la Belgique se prend à rêver

Indice UEFA : La France pleure, la Belgique se prend à rêver

Coupe d'Europe
parGuillaume Conte
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La France est beaucoup moins sereine au niveau de l'indice UEFA avec cette saison décevante pour le moment. Le Portugal met le turbo, mais la Belgique également. 
En raison du début de saison tout de même compliqué des clubs français en Coupe d’Europe, la cinquième place de la Ligue 1 à l’indice UEFA est en danger. Le Portugal revient fort et voit ses clubs marcher du tonnerre, ce qui réduit chaque semaine l’écart entre les deux pays. La cinquième place a une grande importance, car c’est la dernière qui garantit au pays qui l’occupe d’avoir deux tickets pour la prochaine Ligue des Champions, et un troisième possible par le biais des barrages. 

La Belgique vise la 6e place du Portugal

La France et le Portugal se rapprochent donc du coude à coude, mais il y a un pays qui revient fort sans faire trop de bruit, c’est la Belgique. Les clubs de Jupiler League sont sur le podium de l’indice UEFA de cette saison et se prennent clairement à rêver grand. Et du côté du journal local La Dernière Heure, on voit clairement la possibilité de doubler le Portugal, et pourquoi pas la France par la suite, si les résultats positifs continuent de s’enchainer. 
« La bagarre risque d'être serrée pour faire péter les bulles puisque les Lusitaniens possèdent 5,100 points d'avance. Cependant, il faut surtout garder à l'esprit les choses positives. Cette saison, l'ensemble des clubs belges ont déjà rapporté 8,400 points et se placent à la septième place du coefficient (ce qui permet au vainqueur de Coupe de se qualifier directement en Europa League). Si nos clubs continuent à performer, c'est peut-être tout le pays qui aura une bonne raison de sabrer le champagne en fin de saison », explique ainsi le journal belge, qui voit bien que les clubs belges sortent de grosses performances, à l’image de la victoire de Bruges à Eindhoven cette semaine.
Et avec seulement cinq clubs concernés, les points rapportent beaucoup plus gros pour nos voisins, qui ont déjà récupéré plus d’un point à la France sur cette première partie de saison en Coupe d’Europe. Mais avec 8 points d'écart entre la Belgique et la France, il n'y a pour cette saison rien à craindre de nos amis belges, qui espèrent simplement rattraper le Portugal si les clubs lusitaniens venaient à s'écrouler, ce qui n'en prend pas le chemin. 
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Derniers commentaires

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Transgresser: verbe transitif (latin transgressum, de transgredi, aller au-delà) -Ne pas respecter une obligation, une loi, un ordre, des règles. -Aller au-delà d'une limite Exemple: C:/remi par la débilité de son discours transgresse l'obligation de réfléchir avant de parler.^^

Indice UEFA : La France pleure, la Belgique se prend à rêver

Mr Conte, la cinquième place, celle qu occupe la France garantie 3 places en LDC et une en barrage...^^ Concernant cette 5eme place, ce n est qu une question de temps avant qu on la perde, on reviendra comme ds le bon vieux temps avant la refonte de l UEFA ou la France n avait que 2 places qualificatives

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@Raymond trou de balle. Bah mouille toi alors. Facile de déblatérer sur tout le monde sans afficher clairement ses positions. Espèce de lâche ! Donc résumons. Tu craches soit disant sur l'extrême gauche. Tu craches plus facilement sur l'extrême droite. Tu n'es pas centriste, tu es donc de la droite môle ou de la gauche môle ? ce qui revient à être Macroniste et donc centriste (la fameux UMPS au dessus, toi comprendre le QI à 2 Chiffres ?) Donc je t'écoute qui défens tu ? quel parti soutiens tu ? quon rigole. Et me sors pas une pirouette du genre "je soutiens pas un parti mais des idées blablabla)" car tes idées ou du moins le tronc commun sont forcément représentées par un parti ou par un mouvement politique. bref me sort pas une bonne réponse de lâche de centriste non assumé comme au dessus. Et c'est la que tu va bugger et pas assumer sans te mouiller car t un planqué de lâche qui se contente de critiquer sans afficher ses couleurs... C'est tellement facile du haut de ton perchoir. CQFD

Affaire France Pierron, La Chaine L'Equipe s'est réveillée trop tard

@valdo le crado. D'où tu as vu que je me vantais d'être centriste? Tu es juste un gros teubé qui ouvre sa grande bouche pour dire de la merde et insulter tout ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. A part ressortir le verbatim de tes idoles tu as des idées à toi? Ceux qui ne pensent pas comme toi doivent la fermer, ils sont des sous-races? Mais à part ça tu n'es pas un fasciste? Merci !!! Continues, montres-nous ce que c'est le camp du bien. CSC le petit facho qui a honte de ce qu'il est.

Affaire France Pierron, La Chaine L'Equipe s'est réveillée trop tard

@dedelafrite Tu es mignon mais avant d'utiliser des notions et des faits historiques, remets les dans leur contexte, ça t'évitera de raconter des conneries. Mussolini était socialiste? Oui et? Doriot était même un des dirigeants du Parti communiste français. Qu'est-ce que ça dit? Que d'un extrême à l'autre il n'y a qu'un pas. Et ce pas il se fait avec le nationalisme et souvent aussi avec l'antisémitisme. Et c'est pour ça que je mets les deux extrêmes dans le même sac. Tu crois que quand Mussolini crée le parti fasciste il est à gauche? Tu crois que son combat contre les communistes c'était une guerre fratricide? Tu es nul en histoire à ce point? Le national communisme? Renseignes-toi avant de te lancer là-dedans. Le communisme c'est l'international, c'est dans son manifeste: "Les ouvriers n'ont pas de patrie." Ce national communisme c'est une déviance de dictature communiste. C'est juste un jeu politique pour se démarquer du pouvoir des bolcheviks. Moi je veux bien que tu parles de choses spécifiques mais renseignes-toi un peu avant... Ignare Pour la partie que tu cites je parles à ton sous-développé du bulbe de pote. J'avais prévenu, je fais simple pour qu'il comprenne. C'est écrit 8 petites lignes plus haut. En plus de ne pas comprendre ce qu'on dit tu n'as pas la capacités de te souvenir de ce qu'il y a d'écrit 8 lignes plus haut? Pas étonnant que tu sois aussi brouillon dans ta compréhension des choses. Mais a minima ne me reproche pas de faire simple pour des simplets. Avant de donner des leçons aux autres, va réviser tes notions !

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