Indice UEFA : La France pleure, la Belgique se prend à rêver

La France est beaucoup moins sereine au niveau de l'indice UEFA avec cette saison décevante pour le moment. Le Portugal met le turbo, mais la Belgique également.

En raison du début de saison tout de même compliqué des clubs français en Coupe d’Europe, la cinquième place de la Ligue 1 à l’indice UEFA est en danger. Le Portugal revient fort et voit ses clubs marcher du tonnerre, ce qui réduit chaque semaine l’écart entre les deux pays. La cinquième place a une grande importance, car c’est la dernière qui garantit au pays qui l’occupe d’avoir deux tickets pour la prochaine Ligue des Champions, et un troisième possible par le biais des barrages.

La Belgique vise la 6e place du Portugal

La France et le Portugal se rapprochent donc du coude à coude, mais il y a un pays qui revient fort sans faire trop de bruit, c’est la Belgique. Les clubs de Jupiler League sont sur le podium de l’indice UEFA de cette saison et se prennent clairement à rêver grand. Et du côté du journal local La Dernière Heure, on voit clairement la possibilité de doubler le Portugal, et pourquoi pas la France par la suite, si les résultats positifs continuent de s’enchainer.

« La bagarre risque d'être serrée pour faire péter les bulles puisque les Lusitaniens possèdent 5,100 points d'avance. Cependant, il faut surtout garder à l'esprit les choses positives. Cette saison, l'ensemble des clubs belges ont déjà rapporté 8,400 points et se placent à la septième place du coefficient (ce qui permet au vainqueur de Coupe de se qualifier directement en Europa League). Si nos clubs continuent à performer, c'est peut-être tout le pays qui aura une bonne raison de sabrer le champagne en fin de saison », explique ainsi le journal belge, qui voit bien que les clubs belges sortent de grosses performances, à l’image de la victoire de Bruges à Eindhoven cette semaine.

Et avec seulement cinq clubs concernés, les points rapportent beaucoup plus gros pour nos voisins, qui ont déjà récupéré plus d’un point à la France sur cette première partie de saison en Coupe d’Europe. Mais avec 8 points d'écart entre la Belgique et la France, il n'y a pour cette saison rien à craindre de nos amis belges, qui espèrent simplement rattraper le Portugal si les clubs lusitaniens venaient à s'écrouler, ce qui n'en prend pas le chemin.