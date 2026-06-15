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EdF : Zaïre-Emery victime d'une injustice en Bleus

Equipe de France15 juin , 15:00
parHadrien Rivayrand
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L’équipe de France pourra compter sur le talent de Warren Zaïre-Emery lors de cette Coupe du monde. Le milieu du PSG a beaucoup à apporter aux Bleus, même s’il devrait débuter la compétition dans un rôle de remplaçant.
L'équipe de France lancera sa campagne au Mondial 2026 ce mardi avec un choc face au Sénégal. À l’approche de cette première rencontre, la pression monte progressivement au sein du groupe tricolore. Didier Deschamps devra effectuer des choix forts tout au long de la compétition, tant la concurrence est importante dans son effectif.
Parmi les joueurs désireux de s’imposer, Warren Zaïre-Emery figure en bonne place. Comme au PSG, le jeune milieu de terrain ne devrait toutefois pas bénéficier d’un statut de titulaire malgré ses performances de haut niveau. Une situation que Johan Micoud juge difficile à comprendre.

Zaïre-Emery, c'est quoi le problème ?  

Présent sur le plateau de La Chaîne L’Équipe, le consultant a notamment déclaré à propos de Warren Zaïre-Emery : « Il a remplacé Hakimi et je le trouvais meilleur arrière droit que milieu. Il était incroyable. Didier Deschamps accorde un certain statut à quelques joueurs et, pour les détrôner, c’est plus compliqué. Aujourd’hui, au vu de sa saison, je ne comprends pas pourquoi Warren Zaïre-Emery démarre sur le banc.
On peut aussi composer une équipe en fonction de la forme du moment. C’est compliqué de le faire jouer à droite compte tenu des milieux sélectionnés. Sur la saison, il a été meilleur que Tchouaméni et Rabiot. »

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Warren Zaïre-Emery continuera néanmoins à se battre pour gagner du temps de jeu lorsque Didier Deschamps fera appel à lui. La hiérarchie pourrait évoluer en cas de baisse de régime de certains cadres. Le joueur du PSG devra alors saisir sa chance lorsqu’elle se présentera. Avec son état d’esprit exemplaire et sa polyvalence, le double champion d’Europe possède de sérieux atouts pour apporter sa contribution au collectif tricolore.
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Bien sûr... qu'il faut laisser le sélectionneur en place continuer son boulot. Le changer en pleine Coupe du Monde... ce serait une énorme catastrophe pour le Football Tunisien.

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Mais city ils sont passé par la et ca se refuse pas au yeux de cherki, un salaire triplé, une commission pour son agent triplé, et cherki quand il a vue ca il a vite demandé un bon de sortie

L'OL tient son premier renfort du mercato, c'est un coup parfait

Ouhh le Lyonnais....dur d'être VERT de rage ?! Et désolé de pas connaître ce type....Mais dis moi, tu n'as pas sorti ce meme commentaire à ce lyonnais qui ne le connaît pas non plus...trou du cul

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