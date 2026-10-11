EdF : Zaïre-Emery latéral droit, le futur choix fort de Zidane

Faute de solutions convaincantes au poste de latéral droit, Zinedine Zidane devrait tester Warren Zaïre-Emery à ce poste lors des prochains matchs de l’équipe de France selon Pierre Ménès.

La première trêve internationale de l’ère Zinedine Zidane a globalement été convaincante. Le néo-sélectionneur des Bleus n’a pas hésité à lancer de nombreux novices dans le grand bain à l’instar d’Andy Diouf, Esteban Lepaul, Lucas Da Cunha, Jérémy Jacquet ou encore Lenny Yoro. La plupart des nouveaux ont bien répondu aux attentes de Zinedine Zidane, dont les chantiers restent toutefois nombreux dans cette équipe de France. C’est par exemple le cas des postes de latéraux.

A gauche, Adrien Truffert a répondu aux attentes du staff, mais le joueur de Bournemouth devra confirmer à l’avenir. A droite, Jules Koundé et Pierre Kalulu ont livré des matchs corrects sans crever l’écran non plus. C’est pourquoi Warren Zaïre-Emery devrait avoir sa chance comme latéral droit dans cette équipe de France lors des prochains rassemblements selon Pierre Ménès.

« J’ai trouvé que Truffert même s’il n’est pas encore connecté au reste de l’équipe, c’est quand même lui la solution d’avenir à gauche. A droite je suis convaincu que tôt ou tard Zidane mettra Zaïre-Emery, car Koundé ce ne sera jamais que Koundé, et Kalulu ça ne suffit pas. Il faudra donc le tester, à un poste où il faut rappeler qu’il a regagné sa confiance en remplaçant Hakimi. Ce qui lui nuit c’est d’être trimballé à tous les postes. Si tu le fixes au poste de latéral droit en Equipe de France, ça peut être la meilleure solution » a estimé sur sa chaîne YouTube l’ancien chroniqueur du Canal Football Club.

Blessé pour ce rassemblement, Warren Zaïre-Emery était en tribunes lors du match contre la Belgique au Stade de France. A l’occasion de la prochaine trêve internationale en novembre, le Parisien pourrait donc être testé par Zinedine Zidane en défense et cela même s’il figurait bien dans les milieux de terrain à l’annonce de la liste du sélectionneur il y a trois semaines, avant que son forfait soit finalement acté.