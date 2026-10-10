EdF : Zidane a menti, le PSG est complice

EdF : Zidane a menti, le PSG est complice

Equipe de France
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Critiqué pour ses performances en équipe de France, Ousmane Dembélé a reçu le soutien du sélectionneur Zinédine Zidane et celui de son entraîneur à Paris Luis Enrique. Une communication contestée.
Ne comptez pas sur Luis Enrique pour enfoncer ses joueurs. Ce vendredi en conférence de presse, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a pris la défense d’Ousmane Dembélé. L’Espagnol assure que l’international tricolore a été « brillant » pendant le récent rassemblement des Bleus. Un soutien comparable à celui du sélectionneur Zinédine Zidane, fan du travail sans ballon du Parisien. Les observateurs ne sont pourtant pas dupes. L’ancien Rennais a déçu, à tel point que le soutien de ses coachs agace Jérôme Rothen.
« On parle de Zidane qui fait des déclarations où il dit "c'est bien". Il n'y avait pas un problème, même les latéraux c'était bien. Non, ce n'était pas si bien que ça, a réagi l’ex-Parisien sur RMC. Il y a des choses qui ont été, d'autres qui n'ont pas été. De là à nous prendre pour des cons. Il faut juste être correct. Il se pousse à dire des choses positives comme ça, il n'y a pas de problème. Quand tu es joueur, comme Ousmane Dembélé, est-ce que vous pensez qu'il a besoin d'entendre que son coach en sélection est content, que Luis Enrique le trouve brillant ? »

Lire aussi

PSG : Dembélé au repos, Luis Enrique prépare un sale coupPSG : Dembélé au repos, Luis Enrique prépare un sale coup
« (…) Il faut reconnaître que le début de saison est raté avec le PSG et pas à la hauteur de son talent, a insisté Jérôme Rothen. Les quatre matchs avec l'équipe de France ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'il pourrait faire. Il est quand même Ballon d’Or. (…) Dites-nous la vérité. Si Luis Enrique ou Zinédine Zidane disent "il a joué, il y a des choses positives et des choses qui n'ont pas été mais on corrigera sur le prochain rassemblement", est-ce grave ? Arrêtez de faire passer ces messages de protéger les joueurs. Qu'est-ce que tu protèges ? » Peu épargné, Ousmane Dembélé n’a pas besoin d’entendre ses entraîneurs en rajouter une couche.
Articles Recommandés
Nantes En Ligue 2 Abline Balance Un Tacle Gratuit
FC Nantes

Nantes en Ligue 2, Abline balance un tacle gratuit

Chelsea Voit Le Psg Arriver Et Prend Une Decision Radicale
PSG

Chelsea voit le PSG arriver et prend une décision radicale

Mu Tottenham Carrick Ou De Zerbi Lun Des Deux Sera Vire
Premier League

MU-Tottenham : Carrick ou De Zerbi, l'un des deux sera viré

Lom La Supplie De Rester Et Le Regrette Amerement
OM

L’OM l’a supplié de rester et le regrette amèrement

Fil Info

Nantes en Ligue 2, Abline balance un tacle gratuit
Chelsea voit le PSG arriver et prend une décision radicale
MU-Tottenham : Carrick ou De Zerbi, l'un des deux sera viré
L’OM l’a supplié de rester et le regrette amèrement
Le Parc en jeu, le Paris FC craint la colère du PSG
L’OL a quatre maillons faibles, c’est énorme
OL : Le but de Merah fait vomir Daniel Riolo
L'OL victime du réveil de Lens
L1 : Programme TV et résultats de la 6e journée

Derniers commentaires

Le Parc en jeu, le Paris FC craint la colère du PSG

Bien difficile quand même, le Parc c’est le Pgégé et uniquement le Pgégé … 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Le Parc en jeu, le Paris FC craint la colère du PSG

Oui

Le Parc en jeu, le Paris FC craint la colère du PSG

Pourquoi attendre ? San Siro sert bien le Milan AC et l' Inter , donc c'est possible ailleurs , pourquoi pas en France . La Ligue en est'elle incapable ?

Le Parc en jeu, le Paris FC craint la colère du PSG

Je ne sais pas ce que fera le PSG mais chosir le Parc des Princes qui est un vieux stade de 54 ans et faire du "bricolage" pour en faire un stade de 70 000 places cela parait difficile que de construire un nouveau stade moderne qu'il soit à Poissy ou a Massy.

OL : Le but de Merah fait vomir Daniel Riolo

Si tu le dis...Pour une fois sur milliard je suis d'accord avec Riolo. le rouge était très sévère sur une faute non intentionnelle. Merah a t'il été blessé sur cette action??? Non, juste après il courrait comme un lièvre.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Lens logo
Lens
7621311101
8Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
9Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
10Le Mans logo
Le Mans
65131990
11Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
12Brest logo
Brest
5512278-1
13Lorient logo
Lorient
5512256-1
14Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
15Nice logo
Nice
5512236-3
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading