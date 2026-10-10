EdF : Zidane a menti, le PSG est complice

Critiqué pour ses performances en équipe de France, Ousmane Dembélé a reçu le soutien du sélectionneur Zinédine Zidane et celui de son entraîneur à Paris Luis Enrique. Une communication contestée.

brillant » pendant le récent rassemblement des Ne comptez pas sur Luis Enrique pour enfoncer ses joueurs. Ce vendredi en conférence de presse, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a pris la défense d’Ousmane Dembélé. L’Espagnol assure que l’international tricolore a été «» pendant le récent rassemblement des Bleus . Un soutien comparable à celui du sélectionneur Zinédine Zidane, fan du travail sans ballon du Parisien. Les observateurs ne sont pourtant pas dupes. L’ancien Rennais a déçu, à tel point que le soutien de ses coachs agace Jérôme Rothen.

« On parle de Zidane qui fait des déclarations où il dit "c'est bien". Il n'y avait pas un problème, même les latéraux c'était bien. Non, ce n'était pas si bien que ça, a réagi l’ex-Parisien sur RMC. Il y a des choses qui ont été, d'autres qui n'ont pas été. De là à nous prendre pour des cons. Il faut juste être correct. Il se pousse à dire des choses positives comme ça, il n'y a pas de problème. Quand tu es joueur, comme Ousmane Dembélé, est-ce que vous pensez qu'il a besoin d'entendre que son coach en sélection est content, que Luis Enrique le trouve brillant ? »