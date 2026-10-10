Zidane fait un énorme coup au lendemain de France-Belgique

Après avoir coupé du football pendant cinq ans, Zinedine Zidane s'est remis dedans avec les Bleus. Mais il n'oublie pas sa nouvelle passion, soutenu par son sponsor de longue date.

Resté sans club ni équipe à entrainer pendant cinq ans, Zinedine Zidane a toujours gardé une cote de popularité énorme, comme l’a montré son accueil par le Stade de France sur les deux matchs de cette fenêtre internationale. S’il s’est quelque peu éloigné du football après ses passages remarqués au Real Madrid, il s’est découvert une nouvelle passion pour le padel, ce sport mélange de tennis et de squash particulièrement à la mode ces dernières années.

Et au lendemain du match remporté par la France contre la Belgique au Stade de France, Zinedine Zidane faisait déjà la Une du monde du padel en signant un partenariat de premier plan. Adidas a en effet présenté ce mardi 6 octobre ses deux nouvelles raquettes, qui portent chacune le nom de ZZ. Deux raquettes à des prix de 180 ou 300 euros pour celle en carbone. Pour cela, le sélectionneur de l’équipe de France est allé se dégourdir les jambes avec Alejandro Galan, ancien numéro 1 mondial de ce sport et ambassadeur de la marque aux trois bandes.

Une nouvelle étape de franchie par Zidane dans sa passion pour le padel, qui se veut très ambitieuse puisque l’ancien joueur du Real Madrid rêve d’ouvrir un complexe sportif dans la capitale espagnole, et un autre dans l’Aveyron, dans une région où il passe fréquemment. Des projets à plusieurs millions d'euros tout de même.

Une preuve que Zidane ne perd pas non plus son sens du business malgré son esprit désormais tourné vers le football avec l’équipe de France. Son partenariat avec Adidas dure désormais depuis plus de 30 ans, et il a ouvert des cours de padel dans ses centres sportifs Z5, pour surfer sur ce sport qui marche fort.