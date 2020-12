FCGB : La rumeur mercato Giroud, ce n’est pas une blague

Dans : Bordeaux.

En fin de contrat à Chelsea en juin dernier, Olivier Giroud avait la possibilité de revenir en Ligue 1. Bordeaux faisait partie de ses prétendants annoncés, et ce n’était pas qu’une simple rumeur.

En club comme en sélection, on ne compte plus le nombre de fois où Olivier Giroud s’est sorti de situations compliquées. Cette saison encore, l’attaquant de Chelsea a longtemps patienté sur le banc des remplaçants. A tel point que le sélectionneur Didier Deschamps lui a lancé un nouvel avertissement avant l’Euro en 2021. Mais comme toujours, l’ancien Montpelliérain parvient progressivement à inverser la tendance. De quoi le conforter dans sa décision de repousser les avances de son ami Laurent Koscielny, lequel avait tenté de l’attirer à Bordeaux.

« C'est vrai, j'ai essayé de le faire venir, a raconté le défenseur central des Girondins à France Football. "Olive" n'est pas venu et je respecte totalement son choix. Il se sent encore capable d'évoluer au plus haut niveau, dans un club qui dispute la Ligue des Champions. Il veut continuer à jouer en équipe de France pour aller à l'Euro et peut-être même jusqu'à la Coupe du monde 2022. S'il se sent encore capable de le faire, qu'il profite à fond. Une carrière, c'est court. »

« Il veut encore tout gagner »

« Je le connais depuis très longtemps. Sa force, c'est son caractère. Il a toujours été malmené mais c'est dans ces moments-là qu'il est encore plus fort, a encensé l’ex-coéquipier de Giroud à Tours. Quand vous regardez son parcours, son nombre de sélections, de buts et de trophées, à un moment donné, on peut aimer ou pas ses qualités, chacun a son propre jugement, mais il faut respecter l'homme, le joueur et tout ce qu'il a fait. Je lui ai donné mes arguments qui ont fait que je suis à Bordeaux et il a tout à fait compris. Lui veut encore tout gagner et rester au plus haut niveau. » Rappelons que Giroud a également recalé l’Olympique Lyonnais, le club formateur de Karim Benzema.