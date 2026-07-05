EdF : Upamecano meilleur défenseur du monde, c’est officiel

EdF : Upamecano meilleur défenseur du monde, c’est officiel

Equipe de France05 juil. , 10:30
parCorentin Facy
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Dayot Upamecano a encore livré une performance majuscule avec l’équipe de France contre le Paraguay samedi soir en 8e de finale de la Coupe du monde. Le défenseur des Bleus s’impose comme l’un des meilleurs joueurs de la planète à son poste.
L’équipe de France ne compte pas seulement une attaque quatre étoiles. En plus de pouvoir profiter de joueurs offensifs de grand talent (Mbappé, Olise, Dembélé), Didier Deschamps dispose d’une défense extrêmement solide avec Willian Saliba et Dayot Upamecano. Le défenseur d’Arsenal et celui du Bayern Munich ont dégoûté les Paraguayens samedi soir. Solide comme un roc et véritable leader de cette équipe de France, Upamecano monte en puissance au fil du tournoi et sa carrière en Bleus ressemble de plus en plus à la perfection. Ce n’est pas Walid Acherchour qui va dire le contraire. Dans le Winamax FC après la rencontre, le chroniqueur a couvert de louanges l’ancien défenseur central du RB Leipzig qu’il considère à n’en pas douter comme l’un des tous meilleurs joueurs de la planète à son poste désormais.
« On ne le découvre pas. On n’a pas attendu le match contre le Paraguay… Mais là tu es avec l’équipe de France, tu n’as pas le droit à l’erreur. Tu as tout à perdre sur ce type de match. Tu peux être sur la photo de famille, tu peux être le joueur qui élimine ton équipe face au Paraguay en 8e de finale, tu as tout à perdre. Je mets du crédit sur Upamecano car des matchs énormes de sa part, on en a vu beaucoup. Le problème, c’est souvent sa concentration, on a toujours peur avec lui. Mais échéance après échéance en équipe de France, il faut se rendre compte que les erreurs ou les bévues, il n’y en a pas enfaite » a glissé Walid Acherchour sur Dayot Upamecano avant de poursuivre.
On a la chance d’avoir Upamecano dans cette équipe. Quand il est comme ça, peu de mecs s’assoient à sa table aujourd’hui
- Walid Acherchour sur Dayot Upamecano (Winamax FC)
« Je vais à la guerre avec lui, ce qu’il dégage en termes d’énergie sur le terrain, le leadership… C’est quelqu’un qui avait du mal à s’exprimer et qui a fait beaucoup de travail là-dessus, pour s’affirmer. Footballistiquement il était monstrueux mais dans la vie de groupe, il a souvent été moqué dans son enfance. C’est un mec aujourd’hui qui s’affirme. On a la chance d’avoir Upamecano dans cette équipe. Quand il est comme ça, peu de mecs s’assoient à sa table aujourd’hui » a-t-il analysé.
L’Equipe ne s’y est d’ailleurs pas trompé en accordant la bonne note de 6/10 à Dayot Upamecano après sa performance livrée contre le Paraguay samedi soir. « Il a plus souvent eu le ballon dans les pieds qu'il n'a eu à défendre, comme son coéquipier, et a surtout dû gérer l'espace dans son dos. Ce qu'il n'a pas toujours bien fait, se montrant parfois hésitant dans ses protections ou ses relances, mais souvent capable de se rattraper. Enciso a quand même passé un mauvais moment dans ses duels avec le Français » écrit le quotidien national. Avec une défense centrale Upamecano-Saliba, marquer un but aux Bleus relève quasiment du miracle dans cette compétition. Et c’est une excellente nouvelle alors que le niveau va encore s’élever jeudi face au Maroc en quart de finale, avant de possiblement retrouver l’Espagne en demies.

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Menteur truqueur, comme ses joueurs… Paraguay la honte du foot mondial !!!!

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Fake ! Néves est meilleur que De Jong. Plus grosse marge de progression car bien plus jeune. Meilleur mentalité sans la moindre hésitation et surtout LUI il aime Paris ! Bref Fake

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T as de cesse de nous rabâcher notre budget de 860M, et la d un coup il est illimité ?...

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wow. ah ouais effectivement. ton cerveau est vraiment malade. tu devrais qd meme consulter, sans rire, mais serieusement penses y. pour la societé. whaouuu! t as un niveau mondial. mec !

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On peut bien imaginer ce que va donner le duo Olise-Mbappé si le transfert se fait.

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