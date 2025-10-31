EdF : Un passe-droit pour Rabiot, le PSG va hurler

Et il y a deux journées, c’etait une erreur de recrutement…. Les commentateurs sont fous!
l'arbitre a touché combien à la mi-temps pour faire perdre l'ol ? , c'était trop visible pour pas mal de monde , sauf pour toi l'attardé parigot
Parce que le but du ptit Portugais qui vous a sauvé le cul avant c'était pas juste un tir de loin heureux ?!
Mais cessez ee faire des papiers sur des streamers par pitié, pas besoin de leurs avis de footix
Laure bouleau gagnerai peut etre encore en legitimité si elle arrêtait de glousser à longueur de temps, ça gâche ses analyses qui sont correctes
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|21
|10
|6
|3
|1
|20
|9
|11
|20
|10
|6
|2
|2
|23
|16
|7
|19
|10
|6
|1
|3
|24
|11
|13
|19
|10
|6
|1
|3
|21
|12
|9
|19
|10
|6
|1
|3
|16
|12
|4
|19
|10
|6
|1
|3
|14
|10
|4
|17
|10
|5
|2
|3
|22
|13
|9
|17
|10
|5
|2
|3
|16
|15
|1
|14
|10
|4
|2
|4
|17
|15
|2
|12
|10
|3
|3
|4
|12
|16
|-4
|12
|10
|2
|6
|2
|14
|16
|-2
|11
|10
|3
|2
|5
|17
|20
|-3
|10
|10
|2
|4
|4
|8
|14
|-6
|9
|10
|2
|3
|5
|14
|18
|-4
|9
|10
|2
|3
|5
|10
|15
|-5
|9
|10
|2
|3
|5
|13
|22
|-9
|7
|10
|2
|1
|7
|7
|16
|-9
|5
|10
|1
|2
|7
|8
|26
|-18
Loading
Gazzetta : L'AC Milan a entamé des discussions avec l'équipe de France pour préserver Adrien Rabiot lors de la prochaine trêve internationale. Elles sont "avancées" entre les deux parties, alors que celles avec les USA pour Christian Pulisic ont déjà débouché sur un accord 🗞️