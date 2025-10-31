EdF : Un passe-droit pour Rabiot, le PSG va hurler

Victime d’une blessure au mollet lors du précédent rassemblement, Adrien Rabiot pourrait manquer les prochains rendez-vous de l’équipe de France. C’est effectivement le souhait du Milan AC qui négocie avec la Fédération Française de Football. En cas de réponse positive, le Paris Saint-Germain risque de ne pas apprécier.

Le Milan AC a de bonnes nouvelles concernant Adrien Rabiot. Blessé à un mollet pendant le dernier rassemblement des Bleus , le milieu de terrain n’a pas encore repris la compétition. Mais son retour est annoncé imminent. Le Français se sent déjà prêt à rejouer, tandis que le staff milanais envisage plutôt de le réintégrer à l’occasion du déplacement à Parme le 8 novembre. Quoi qu’il en soit, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille est en avance sur les délais prévus. Ce qui implique que Didier Deschamps sera en mesure de l’appeler pour affronter l’Ukraine et l’Azerbaïdjan les 13 et 16 novembre.

Mais sans surprise, cette perspective n’enchante absolument pas le Milan AC, prévient La Gazzetta dello Sport. Le club lombard, déjà remonté contre l’équipe de France à cause de la gestion d’Adrien Rabiot il y a quelques semaines, négocie actuellement avec la Fédération Française de Football pour éviter la convocation de son joueur. Manifestement, l’instance tricolore n’a pas écarté cette hypothèse. Au contraire, le quotidien transalpin annonce des discussions avancées entre les deux parties.

Adrien Rabiot pourrait donc passer la trêve internationale à Milan avec l’accord du président français Philippe Diallo alors que les Bleus n’ont pas encore validé leur billet pour la Coupe du monde 2026. Autant dire que ce scénario ne plairait pas du tout au Paris Saint-Germain. Cette saison, la gestion d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Bradley Barcola a généré pas mal de tensions entre la FFF et le club de la capitale. Un traitement de faveur accordé aux Rossoneri n’arrangerait rien.