ICONSPORT_269776_0585

EdF : Un passe-droit pour Rabiot, le PSG va hurler

Equipe de France31 oct. , 22:00
parEric Bethsy
0
Victime d’une blessure au mollet lors du précédent rassemblement, Adrien Rabiot pourrait manquer les prochains rendez-vous de l’équipe de France. C’est effectivement le souhait du Milan AC qui négocie avec la Fédération Française de Football. En cas de réponse positive, le Paris Saint-Germain risque de ne pas apprécier.
Le Milan AC a de bonnes nouvelles concernant Adrien Rabiot. Blessé à un mollet pendant le dernier rassemblement des Bleus, le milieu de terrain n’a pas encore repris la compétition. Mais son retour est annoncé imminent. Le Français se sent déjà prêt à rejouer, tandis que le staff milanais envisage plutôt de le réintégrer à l’occasion du déplacement à Parme le 8 novembre. Quoi qu’il en soit, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille est en avance sur les délais prévus. Ce qui implique que Didier Deschamps sera en mesure de l’appeler pour affronter l’Ukraine et l’Azerbaïdjan les 13 et 16 novembre.
Mais sans surprise, cette perspective n’enchante absolument pas le Milan AC, prévient La Gazzetta dello Sport. Le club lombard, déjà remonté contre l’équipe de France à cause de la gestion d’Adrien Rabiot il y a quelques semaines, négocie actuellement avec la Fédération Française de Football pour éviter la convocation de son joueur. Manifestement, l’instance tricolore n’a pas écarté cette hypothèse. Au contraire, le quotidien transalpin annonce des discussions avancées entre les deux parties.

Lire aussi

Le PSG fou de rage contre la FFF à cause de BarcolaLe PSG fou de rage contre la FFF à cause de Barcola
Adrien Rabiot pourrait donc passer la trêve internationale à Milan avec l’accord du président français Philippe Diallo alors que les Bleus n’ont pas encore validé leur billet pour la Coupe du monde 2026. Autant dire que ce scénario ne plairait pas du tout au Paris Saint-Germain. Cette saison, la gestion d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Bradley Barcola a généré pas mal de tensions entre la FFF et le club de la capitale. Un traitement de faveur accordé aux Rossoneri n’arrangerait rien.
0
Articles Recommandés
le psg redoutable le bayern s estime au meme niveau kane 14 395204
PSG

Le Bayern prépare sa défaite contre le PSG

ICONSPORT_267481_0207
Premier League

La menace de Vinicius met Manchester City en danger

ICONSPORT_275433_0237
OM

Pierre Ménès impitoyable avec ce « pathétique » OM

Fil Info

23:30
Le Bayern prépare sa défaite contre le PSG
23:00
La menace de Vinicius met Manchester City en danger
22:30
Pierre Ménès impitoyable avec ce « pathétique » OM
21:57
L2 : Programme TV et résultats de la 13e journée
21:30
Rennes : Blas et Fofana secoués, Beye a réussi son coup
21:00
Victor Osimhen au PSG, Luis Enrique a tout faux
20:30
Arbitrage anti-OL, cette nouvelle règle le scandalise
20:00
TV : Bertrand Latour et Laure Boulleau, c'est l'amour fou

Derniers commentaires

L'OL a payé 7,5ME pour le buteur idéal

Et il y a deux journées, c’etait une erreur de recrutement…. Les commentateurs sont fous!

L'OL a payé 7,5ME pour le buteur idéal

l'arbitre a touché combien à la mi-temps pour faire perdre l'ol ? , c'était trop visible pour pas mal de monde , sauf pour toi l'attardé parigot

Arbitrage anti-OL, cette nouvelle règle le scandalise

Parce que le but du ptit Portugais qui vous a sauvé le cul avant c'était pas juste un tir de loin heureux ?!

Arbitrage anti-OL, cette nouvelle règle le scandalise

Mais cessez ee faire des papiers sur des streamers par pitié, pas besoin de leurs avis de footix

TV : Bertrand Latour et Laure Boulleau, c'est l'amour fou

Laure bouleau gagnerai peut etre encore en legitimité si elle arrêtait de glousser à longueur de temps, ça gâche ses analyses qui sont correctes

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

Loading