EdF : Un deuxième forfait après Kylian Mbappé

Le staff médical de l’équipe de France a acté après le succès 3-0 contre l’Azerbaïdjan le forfait de Kylian Mbappé pour le second match du rassemblement. Un autre Bleu manquera le déplacement en Islande.

Touché à la cheville en fin de match contre l’Azerbaïdjan vendredi soir au Parc des Princes, Kylian Mbappé a quitté le rassemblement de l’équipe de France . Le capitaine des Bleus ne sera pas de la partie contre l’Islande lundi soir. Un match auquel ne participera pas non plus Ibrahima Konaté. Et pour cause, le défenseur de Liverpool a lui aussi quitté le groupe tricolore actuellement à Clairefontaine. L’ancien joueur du RB Leipzig souffre d’une blessure à la cuisse et ne s’était pas entraîné normalement avec le groupe lors des deux derniers entraînements.

Resté sur le banc contre l’Azerbaïdjan vendredi soir, il n’honorera donc pas de sélection durant ce rassemblement du mois d’octobre. Didier Deschamps a pris la décision d'appeler Benjamin Pavard pour compenser cette absence. Pour rappel, la France doit s’envoler ce samedi pour Reykjavik afin d’y affronter l’Islande dans le cadre de son 4e match des qualifications à la Coupe du monde 2026. Une rencontre pour laquelle William Saliba et Dayot Upamecano, titulaires contre l’Azerbaïdjan ce vendredi au Parc des Princes, devraient enchaîner avec une seconde titularisation. Sauf si Didier Deschamps décide d’offrir une chance de briller à Lucas Hernandez, qui revient bien au PSG et qui pourrait profiter de l’absence d’Ibrahima Konaté et du turn-over de son sélectionneur pour gratter une titularisation en équipe de France.