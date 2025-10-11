ICONSPORT_273220_0138
Ibrahima Konaté

EdF : Un deuxième forfait après Kylian Mbappé

Equipe de France11 oct. , 13:20
parCorentin Facy
Le staff médical de l’équipe de France a acté après le succès 3-0 contre l’Azerbaïdjan le forfait de Kylian Mbappé pour le second match du rassemblement. Un autre Bleu manquera le déplacement en Islande.
Touché à la cheville en fin de match contre l’Azerbaïdjan vendredi soir au Parc des Princes, Kylian Mbappé a quitté le rassemblement de l’équipe de France. Le capitaine des Bleus ne sera pas de la partie contre l’Islande lundi soir. Un match auquel ne participera pas non plus Ibrahima Konaté. Et pour cause, le défenseur de Liverpool a lui aussi quitté le groupe tricolore actuellement à Clairefontaine. L’ancien joueur du RB Leipzig souffre d’une blessure à la cuisse et ne s’était pas entraîné normalement avec le groupe lors des deux derniers entraînements.
Resté sur le banc contre l’Azerbaïdjan vendredi soir, il n’honorera donc pas de sélection durant ce rassemblement du mois d’octobre. Didier Deschamps a pris la décision d'appeler Benjamin Pavard pour compenser cette absence. Pour rappel, la France doit s’envoler ce samedi pour Reykjavik afin d’y affronter l’Islande dans le cadre de son 4e match des qualifications à la Coupe du monde 2026. Une rencontre pour laquelle William Saliba et Dayot Upamecano, titulaires contre l’Azerbaïdjan ce vendredi au Parc des Princes, devraient enchaîner avec une seconde titularisation. Sauf si Didier Deschamps décide d’offrir une chance de briller à Lucas Hernandez, qui revient bien au PSG et qui pourrait profiter de l’absence d’Ibrahima Konaté et du turn-over de son sélectionneur pour gratter une titularisation en équipe de France.
Derniers commentaires

Lamine Yamal joue à l’OL, son agent abuse

Malick devrait changer d'agent et en prendre un qui arrête de blablater. C'est très mauvais pour sa carrière. Il va finir par avoir une pression trop grande ou par se mettre les supporters à dos.

Weah, l'OM a fait une affaire en or

Tu casseras rien du tout ten fais pas vu quon se torche avec ton avis

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Rires, bien tenté de vouloir inverser la situation. Mais comme d'habitude c'est un peu grossier, aucune finesse. A l'image de ta réflexion, et oui. En même temps c'est normal, tu es vexé comme un gamin surpris en train de mettre son doigt à la bouche après s'être curer le nez et qui découvre le dégout qu'inspire son geste. Ne reproche pas à l'adulte de te faire ton éducation, hein. Tu en as besoin le Luis Enrique de cour de récréation là, rires.

Ce remplaçant de l’OM voit sa valeur exploser

Et Robinio Vaz est passé de 150.000 euros à 4 millions d'euros. Soit 26 fois plus qu'en début de saison.

Lamine Yamal joue à l’OL, son agent abuse

Il a du talent c est sur mais il faut qu il devienne le maître à jouer de l équipe et devenir indispensable, c est le cas par moment pas pas sur la durée.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

