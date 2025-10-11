ICONSPORT_273378_0492

Le Real Madrid enrage, Mbappé revient en boitant

Equipe de France11 oct. , 12:10
parNathan Hanini
0
Sorti blessé contre l'Azerbaïdjan ce vendredi soir, Kylian Mbappé est d’ores et déjà forfait pour le dernier match de cette trêve d'octobre. La presse espagnole explique que l’attaquant du Real Madrid rentre au sein de la capitale.
C’est une mauvaise nouvelle pour l’équipe de France et le Real Madrid. Ce vendredi soir contre l'Azerbaïdjan (3-0), Kylian Mbappé a terminé le match sur le banc à cause d’une blessure. À nouveau touché à la cheville, le capitaine des Bleus quitte Clairefontaine pour retourner à Madrid. La presse espagnole dévoile que la blessure n’est pas grave, mais les Merengues sont en colère contre le staff de l’équipe de France. En ce début de saison, la bande de Didier Deschamps ne se fait pas que des amis. Côté Madrid, Franco Mastantuono quitte également sa sélection suite à une gêne musculaire. L’Argentin doit passer des examens prochainement. 
0
Derniers commentaires

Weah, l'OM a fait une affaire en or

Tu casseras rien du tout ten fais pas vu quon se torche avec ton avis

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Rires, bien tenté de vouloir inverser la situation. Mais comme d'habitude c'est un peu grossier, aucune finesse. A l'image de ta réflexion, et oui. En même temps c'est normal, tu es vexé comme un gamin surpris en train de mettre son doigt à la bouche après s'être curer le nez et qui découvre le dégout qu'inspire son geste. Ne reproche pas à l'adulte de te faire ton éducation, hein. Tu en as besoin le Luis Enrique de cour de récréation là, rires.

Ce remplaçant de l’OM voit sa valeur exploser

Et Robinio Vaz est passé de 150.000 euros à 4 millions d'euros. Soit 26 fois plus qu'en début de saison.

Lamine Yamal joue à l’OL, son agent abuse

Il a du talent c est sur mais il faut qu il devienne le maître à jouer de l équipe et devenir indispensable, c est le cas par moment pas pas sur la durée.

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Apprend ce sport alors

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading