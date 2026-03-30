France : Tolisso humilié, son père s'en mêle

Cet été, l’équipe de France disputera la Coupe du monde 2026. Corentin Tolisso espère faire partie de l’aventure, même si le joueur de l’OL se fait peu d’illusions…

L’ équipe de France sera l’une des grandes favorites au titre lors de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Les Bleus de Didier Deschamps sont sûrs de leurs forces et semblent lancés vers les sommets. Le sélectionneur devra toutefois faire des choix forts concernant le groupe qu’il convoquera pour la compétition, et le bonheur des uns fera inévitablement le malheur des autres.

Corentin Tolisso, qui réalise une très belle saison sous les couleurs de l’OL, est absent des listes de Deschamps depuis longtemps désormais. Une situation que son père ne comprend d’ailleurs pas du tout…

Tolisso oublié par Deschamps, l'incompréhension demeure

Présent lors du podcast After Lyon sur RMC, Vincent Tolisso a en effet balancé sur le sujet : « Vu la saison qu’il fait, il méritait d’aller en équipe de France. S’il n’a pas été pris, c’est que le sélectionneur a ses raisons. Quand il est revenu à Lyon, il a eu du mal à retrouver son niveau. Mais depuis deux ans, il est très bon. Il mérite l’équipe de France. Être en équipe de France, c’est un rêve. Il l’a réalisé en étant champion du monde en 2018. Il aimerait bien y retourner. (...) C’est un joueur que Deschamps apprécie, on l’a vu à la Coupe du monde 2018.

Personne ne s’attendait à ce qu’il retrouve son niveau. Il continue à travailler. Il fait appel à son mental. S’il n’y est pas, peut-être qu’il manque quelque chose ou qu’il y a de meilleurs joueurs que lui. C’est à lui de faire plus d’efforts pour que le sélectionneur se décide à le rappeler ».

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Corentin Tolisso va devoir se battre tant qu’il lui reste une chance de faire partie du groupe de l’équipe de France pour le Mondial. L’OL traverse une mauvaise passe et aura besoin de son capitaine pour repartir de l’avant.

À noter que l’éventuelle arrivée de Zinédine Zidane pourrait, à terme, redonner une chance à Tolisso de retrouver le maillot bleu, à condition que le milieu de terrain continue d’afficher un bon niveau de performance.