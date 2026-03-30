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Corentin Tolisso - Olympique Lyonnais

France : Tolisso humilié, son père s'en mêle

Equipe de France30 mars , 22:30
parHadrien Rivayrand
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Cet été, l’équipe de France disputera la Coupe du monde 2026. Corentin Tolisso espère faire partie de l’aventure, même si le joueur de l’OL se fait peu d’illusions…
L’équipe de France sera l’une des grandes favorites au titre lors de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Les Bleus de Didier Deschamps sont sûrs de leurs forces et semblent lancés vers les sommets. Le sélectionneur devra toutefois faire des choix forts concernant le groupe qu’il convoquera pour la compétition, et le bonheur des uns fera inévitablement le malheur des autres.
Corentin Tolisso, qui réalise une très belle saison sous les couleurs de l’OL, est absent des listes de Deschamps depuis longtemps désormais. Une situation que son père ne comprend d’ailleurs pas du tout…

Tolisso oublié par Deschamps, l'incompréhension demeure 

Présent lors du podcast After Lyon sur RMC, Vincent Tolisso a en effet balancé sur le sujet : « Vu la saison qu’il fait, il méritait d’aller en équipe de France. S’il n’a pas été pris, c’est que le sélectionneur a ses raisons. Quand il est revenu à Lyon, il a eu du mal à retrouver son niveau. Mais depuis deux ans, il est très bon. Il mérite l’équipe de France. Être en équipe de France, c’est un rêve. Il l’a réalisé en étant champion du monde en 2018. Il aimerait bien y retourner. (...) C’est un joueur que Deschamps apprécie, on l’a vu à la Coupe du monde 2018.
Personne ne s’attendait à ce qu’il retrouve son niveau. Il continue à travailler. Il fait appel à son mental. S’il n’y est pas, peut-être qu’il manque quelque chose ou qu’il y a de meilleurs joueurs que lui. C’est à lui de faire plus d’efforts pour que le sélectionneur se décide à le rappeler ».

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Corentin Tolisso va devoir se battre tant qu’il lui reste une chance de faire partie du groupe de l’équipe de France pour le Mondial. L’OL traverse une mauvaise passe et aura besoin de son capitaine pour repartir de l’avant.
À noter que l’éventuelle arrivée de Zinédine Zidane pourrait, à terme, redonner une chance à Tolisso de retrouver le maillot bleu, à condition que le milieu de terrain continue d’afficher un bon niveau de performance.
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Derniers commentaires

PSG : La réponse choc faite au maire de Paris

Pour être sur tous les articles du PSG à déverser ta haine, tu dois certainement en rêver la nuit et en faire des cauchemars. Essaie de te concentrer sur ton club... mince, tu feras des cauchemars aussi... tant pis.

PSG : La réponse choc faite au maire de Paris

Comme tu dis 4 ans, il a tendu la main à Hidalgo, elle a toujours refusé donc c terminé. NAK fera construire un stade qui lui rapportera du blé… trop petit pour le grand PSG, et trop tard pour la mairie qui n’est pas capable de l’entretenir.

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si tu lisais un peu. tu comprendrais;..... je parle au mytho Atton pour 2 faits de jeu de la semaine derniere. donc les 2 plus marquants etants ceux cités.... ("Sans on a vu des bracages grotesques qui n'auraient pas été permis avec") La deuxieme je reponds a Mopi qui parle de supprimer les regles a interpretation. rien de plus logique de parler a un lyonnais d une situation ou c est soit noir soit blanc, mais qui au final, fait parler et donne lieu a des interpretations alors qu il ne peut pas en avoir. si je parle d un fait sur Angers ou LORIENT TU DIRAS. hein j vois pas quelel actioN........ voila. à toi de prendre de la hauteur...;

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ah une bonne insulte. kassos du 19 em

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oui ca me chagrine et ça chagrine la France du foot.

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
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13
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3127710103243-11
14
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272769122235-13
15
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222757152236-14
17
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18
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