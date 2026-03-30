Malick Fofana

OL : Malick Fofana encore opéré à la cheville

OL30 mars , 16:10
parClaude Dautel
8
De retour dans le groupe de l'OL pour le matcon contre le Celta Vigo, Malick Fofana est passé une nouvelle fois dans les mains du chirurgien, annonce Lyon dans un communiqué.
Opéré d'une grave blessure à la cheville en octobre 2025, Malick Fofana a retrouvé le chemin de la compétition juste avant la trêve internationale, puisqu'il a disputé quelques minutes de jeu contre Vigo, en Europa League, mais également contre l'AS Monaco en Ligue 1. Mais ce lundi, l'Olympique Lyonnais annonce que son international belge a de nouveau été opéré, mais cela était prévu. « Malick Fofana a subi une intervention chirurgicale bénigne au niveau de sa cheville droite pour enlever le matériel chirurgical mis en place lors de son opération en octobre dernier », précise l'OL dans un communiqué. Le club rhodanien ne précise si cette petite intervention va nécessiter un peu de repos pour un joueur qui a considérablement manqué à l'Olympique Lyonnais.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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