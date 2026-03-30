Deschamps - équipe de France
Didier Deschamps - sélectionneur de l'équipe de France

France : Didier Deschamps est en colère

Equipe de France30 mars , 7:20
parClaude Dautel
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La France a rendu deux copies impressionnantes contre le Brésil et la Colombie, mais Didier Deschamps n'a pas du tout apprécié l'arbitrage.
Le sélectionneur de l'équipe de France n'a pas du tout aimé le comportement de Victor Rivas, l'arbitre du match contre la Colombie, qu'il estime avoir été trop laxiste. Notamment lors de l'attentat commis sur Michael Olise en toute fin de rencontre. Pour Didier Deschamps, si l'engagement physique fait évidemment partie de ce sport, il ne faut pas aller trop loin, et l'arbitre a été beaucoup trop gentil avec l'équipe de Colombie, dont le coach des Bleus pense qu'elle a poussé trop loin le curseur de l'agressivité pour ce qui était un match amical. Dans la perspective du Mondial 2026, Didier Deschamps a donc fait savoir, au micro de TF1, qu'il exécrait ce genre d'arbitrage.
« A la fin du match, j’étais remonté à cause du tacle sur Michael Olise. Si Michael ne saute pas, il peut lui casser la jambe. Je veux bien qu’il y ait de l’agressivité, d’accord, mais là on est en match amical, là ça va un peu au-delà et ce n’est pas sanctionné. J’ai dit à l’arbitre qu'on n’était pas au football américain, il n’y a pas de plaquages. Il n’y a pas de conséquences graves, heureusement (...) Les équipes sud-américaines sont réputées pour ça, pour leur intensité. Mais le dernier tacle sur Michael Olise, heureusement qu’il saute, sinon il ne lui reste plus qu’une jambe et l’absence de VAR facilite ça », a fait remarquer un Didier Deschamps très agacé et qui est allé faire part de sa colère à Victor Rivas dès le coup de sifflet final.
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Derniers commentaires

OM : Un miracle marseillais pour McCourt ?

Qui parle de magouilles ? Tant mieux si les dirigeants politiques aident les clubs français, ou toute entreprise française d'ailleurs, à grandir. Rien de négatif, au contraire.

La France trop Doué pour la Colombie

ca sera tellement mieux avec le genie Zidane

ASSE : « Pas de saluts nazis, de cris de singes comme à Strasbourg ou Lyon »

je pense qu il parle de ton club, et non des lyonnais....

La France trop Doué pour la Colombie

Se n est pas tellement une équipe b , doué est champion d europe avec paris

OM : Un miracle marseillais pour McCourt ?

et comme Nasser est pote avec Labrune Sarko et Dati, tu vois des magouilles? etrange raisonnement

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