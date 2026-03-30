France : Didier Deschamps est en colère

La France a rendu deux copies impressionnantes contre le Brésil et la Colombie, mais Didier Deschamps n'a pas du tout apprécié l'arbitrage.

Le sélectionneur de l'équipe de France n'a pas du tout aimé le comportement de Victor Rivas, l'arbitre du match contre la Colombie , qu'il estime avoir été trop laxiste. Notamment lors de l'attentat commis sur Michael Olise en toute fin de rencontre. Pour Didier Deschamps, si l'engagement physique fait évidemment partie de ce sport, il ne faut pas aller trop loin, et l'arbitre a été beaucoup trop gentil avec l'équipe de Colombie, dont le coach des Bleus pense qu'elle a poussé trop loin le curseur de l'agressivité pour ce qui était un match amical. Dans la perspective du Mondial 2026 , Didier Deschamps a donc fait savoir, au micro de TF1, qu'il exécrait ce genre d'arbitrage.

« A la fin du match, j’étais remonté à cause du tacle sur Michael Olise. Si Michael ne saute pas, il peut lui casser la jambe. Je veux bien qu’il y ait de l’agressivité, d’accord, mais là on est en match amical, là ça va un peu au-delà et ce n’est pas sanctionné. J’ai dit à l’arbitre qu'on n’était pas au football américain, il n’y a pas de plaquages. Il n’y a pas de conséquences graves, heureusement (...) Les équipes sud-américaines sont réputées pour ça, pour leur intensité. Mais le dernier tacle sur Michael Olise, heureusement qu’il saute, sinon il ne lui reste plus qu’une jambe et l’absence de VAR facilite ça », a fait remarquer un Didier Deschamps très agacé et qui est allé faire part de sa colère à Victor Rivas dès le coup de sifflet final.