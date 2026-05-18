De Zerbi a lâché l'OM, Benatia promet de grosses révélations

Vainqueur de Rennes dimanche soir au Vélodrome, l’OM va désormais ouvrir un nouveau chapitre avec le départ de Medhi Benatia. Avant de quitter ses fonctions, l’ex-directeur du football de l’Olympique de Marseille s’est longuement exprimé, revenant notamment sur le départ de Roberto De Zerbi.

A défaut d’atteindre son objectif initial, l’Olympique de Marseille a réussi à sauver les meubles dimanche soir au Vélodrome contre Rennes. En l’emportant 3-1 au terme d’un match globalement dominé et agréable à suivre, les hommes d’Habib Beye ont validé leur qualification directe en Europa League. Ce match était probablement le dernier de l’entraîneur franco-sénégalais de 48 ans. C’était aussi le dernier de Medhi Benatia dans son rôle de directeur du football. Démissionnaire depuis février, le Marocain avait finalement accepté de rester jusqu’à la fin de la saison à la demande de son patron Frank McCourt.

A l’issue de la victoire face aux Bretons, l’ancien capitaine de la Roma est longuement revenu sur son aventure marseillaise en zone mixte. Il a également évoqué le départ de Roberto De Zerbi, consécutif aux gifles reçues face à Bruges et au PSG en février. Medhi Benatia promet d’ailleurs de lourdes révélations sur les vraies raisons du départ de l’entraîneur italien. « Beaucoup de choses n’ont pas été dites. Roberto est parti alors qu’il était très attaché à l’OM ; je sais ce qu’il ressentait quand il rentrait dans ce stade. J’ai mangé chez lui à Aix, dix ou quinze jours avant que ça tourne mal. S’il n’a pas pris le temps de s’exprimer, c’est qu’il en a gros sur la patate. Je le comprends, ça n’a pas été facile » a d’abord lancé Medhi Benatia face aux nombreux journalistes venus recueillir sa dernière réaction en tant que directeur du football de l’OM, avant de poursuivre.

Roberto est quelqu’un qui mérite que l’on éclaircisse les choses - Medhi Benatia

« Je devais suivre, c’était logique. Frank a refusé que je fasse l’impasse sur mon préavis, il m’a demandé de rester. Je ne me suis pas senti de le laisser en difficulté. Je me suis mis au service du propriétaire. Roberto est quelqu’un qui mérite que l’on éclaircisse les choses. Il est parti sur un autre projet et a d’autres problèmes à gérer. Je vais prendre le temps de me reposer, je ne sais pas si je vais repartir sur autre chose. Je trouverai le temps de m’exprimer. Vous connaissez l’importance de Roberto dans ce projet-là. On a eu une très belle version de l’OM par à-coups comme le match contre le PSG ici ou Strasbourg, l’une des plus belles soirées avec Roberto qui dansait sur les tables » se souvient Medhi Benatia, puis de conclure.

« Il y a eu aussi le très mauvais OM à Bruges, à Paris où on aurait pu en prendre 8 ou 9, la fébrilité au PFC. C’était trop pour lui. À ce moment-là, il a fait le bon choix, il ne trouvait pas les mots. Personne ne l’avait lâché ». Reste à savoir pourquoi l’aventure s’est si mal terminée entre Roberto De Zerbi et l’OM. On le saura certainement un jour, et il risque d’y avoir des surprises.