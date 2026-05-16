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Manu Koné

EdF : Tolisso au Mondial, l'espoir renaît en Italie

Equipe de France16 mai , 21:30
parMehdi Lunay
2
Jeudi soir, Didier Deschamps a dévoilé les noms des 26 joueurs retenus pour aller au Mondial avec l'Equipe de France. Les déçus doivent désormais espérer une blessure pour être pris en dernière minute. Le milieu actuel pourrait être remis en cause à Rome.
Didier Deschamps a tranché jeudi. Soulagement pour les uns, terrible sanction pour d'autres. La liste de l'Equipe de France pour le Mondial a fait parler. Le sélectionneur a retenu 26 joueurs dont 5 milieux de terrain seulement. Tchouaméni, Kanté, Zaïre-Emery, Rabiot et Manu Koné sont les heureux élus au détriment d'Eduardo Camavinga ou de Corentin Tolisso. Néanmoins, ce verdict a peut-être changé du côté de Rome ce samedi. Koné a subi une alerte musculaire à l'entraînement selon les informations de Sky Sports Italia.

Tolisso et Camavinga relancés ?

La gravité de sa blessure reste inconnue à ce stade mais les médias italiens se sont montrés un peu inquiets. Une lésion sérieuse mettra fin au rêve de Coupe du Monde de l'ancien toulousain. Koné est déjà incertain pour le derby romain entre son AS Rome et la Lazio dimanche midi. Un éventuel forfait longue durée serait une mauvaise nouvelle pour Didier Deschamps mais évidemment une aubaine pour d'autres joueurs.
Si Manu Koné est absent, Eduardo Camavinga est évidemment le mieux placé pour prendre sa place dans le groupe. Le Madrilène possède un vécu immense en bleu, lequel a été construit au Mondial 2022 puis à l'Euro 2024. Toutefois, Corentin Tolisso aura aussi son mot à dire puisque le Lyonnais a réalisé une meilleure saison que l'ancien rennais au Real. Les deux hommes auront le regard tourné vers Rome dans les prochaines heures où un billet pour les Etats-Unis attend peut-être l'un d'eux.
K. Kone

K. Kone

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2026/2027
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
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60331869533617
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59331788584711
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9
Lorient
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10
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14
Le Havre
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15
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17
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