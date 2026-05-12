Kylian Mbappé sans pitié, « le Français aime râler »

Malgré son statut de star mondiale du football, Kylian Mbappé divise le public français ces dernières années. Les critiques sur sa personnalité voire sur son niveau sont nombreuses. L'attaquant du Real Madrid attribue cela à la mentalité française.

Tout proche de devenir le meilleur buteur de l' Equipe de France dans quelques semaines, Kylian Mbappé est déjà entré dans l'histoire des Bleus à seulement 27 ans. Auteur de 56 buts en sélection, l'attaquant du Real Madrid a porté la France vers deux finales de Coupe du monde dont une gagnante en 2018. Avec un tel bilan, il devrait être intouchable dans l'opinion publique. Pourtant, c'est tout le contraire. L'ancien joueur du PSG est constamment critiqué par une partie des supporters et des observateurs.

Mbappé victime de la mentalité française ?

Ses détracteurs mettent en avant son individualisme sur le terrain. Ils estiment même qu'il est un obstacle pour le développement et le bien-être d'une équipe. Une analyse basée sur les succès européens acquis par le PSG depuis son départ et la crise traversée actuellement par le Real Madrid où il évolue. Kylian Mbappé est conscient de ce désamour hexagonal. Interrogé par le célèbre magazine américain Vanity Fair, le capitaine des Bleus ne s'inquiète pas. Il attribue ces attaques au caractère râleur des Français.

« Avant même d’entrer dans ce débat, je crois que c’est tout simplement culturel. Nous sommes français ! Le Français aime râler. Le Français n’aime pas être content. On est comme ça. Donc, des Français qui jugent des Français, ça donne ça. Je crois qu’un Français n’est jamais aussi content que quand il est mécontent. Parce que c’est vrai, on critique tout. Et je dis “on” parce que moi aussi, je suis comme ça ! », a t-il lâché tout en se montrant optimiste pour son image dans la nouvelle génération.

« Mais je pense que la nouvelle génération essaie de faire évoluer cette mentalité. Notre objectif, en tant que personnes connues qui représentent la France dans le monde, c’est d’essayer de donner la meilleure image possible de notre pays. Là, on parle d’un aspect plutôt négatif, plutôt sombre, mais je pense que nous sommes un pays fantastique, qui inspire le monde, qui porte des valeurs immenses et rayonne par sa culture », a analysé Mbappé. La réconciliation avec les Français pourrait s'opérer très rapidement. S'il mène les Bleus vers une troisième étoile en juillet, il sera pratiquement inattaquable.