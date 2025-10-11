EdF : Thauvin prêt à dire stop, l'incroyable confession

Six ans après sa dernière apparition sous le maillot de l’équipe de France, Florian Thauvin a signé son retour avec un but splendide. Une belle histoire alors que le Lensois était proche d’arrêter sa carrière internationale.

Qui aurait pu imaginer il y a encore quelques semaines que Florian Thauvin allait revenir en équipe de France et que, cerise sur le gâteau, il serait décisif en match de qualification à la Coupe du monde 2026. Profitant de nombreuses absences dans le secteur offensif (Doué, Thuram, Barcola, Dembélé), le meneur de jeu du RC Lens a été lancé par Didier Deschamps à dix minutes de la fin du match contre l’Azerbaïdjan lundi soir.

Les Bleus menaient alors 2-0 après une prestation plutôt terne, mais l’ancien attaquant de l’OM a réveillé tout le monde en inscrivant un but sublime moins de deux minutes après son entrée sur la pelouse du Parc des Princes. Heureux comme un môme, le natif d’Orléans a lâché quelques confessions touchantes après son grand retour en Bleu, confiant notamment qu’il avait été proche de mettre un terme à sa carrière internationale il n’y a pas si longtemps.

Florian Thauvin marque de gros points

« J'avoue que j'ai des étoiles dans les yeux. Je me suis toujours dit que je donnerais tout si j'avais l'occasion de porter à nouveau ce maillot. J'ai été très touché car tous les gars du vestiaire ont été très heureux pour moi, j'ai vu beaucoup de sincérité. À un moment donné, j'étais plus proche d'arrêter ma carrière que de revenir en équipe de France. Ma plus grande fierté, c'est de ne pas avoir baissé les bras » a avoué Florian Thauvin dans des propos relayés par L’Equipe.

F. Thauvin France • Âge 32 • Attaquant Ligue 1 Matchs 6 Buts 2 Passes décisives 0 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Alors que sa sélection en équipe de France a fait l'objet de quelques débats musclés sur les plateaux de télé et de radio ces derniers jours, celui qui a signé au RC Lens cet été a en tout cas profité de l’occasion pour marquer de gros points auprès de Didier Deschamps. Reste à voir si l’ancien Marseillais aura de nouveau l’occasion de briller ce lundi contre l’Islande alors qu’un forfait de plus s’est ajouté dans le secteur offensif, celui de Kylian Mbappé.