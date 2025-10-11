EdF : Thauvin prêt à dire stop, l'incroyable confession

ICONSPORT_273378_0555
Six ans après sa dernière apparition sous le maillot de l’équipe de France, Florian Thauvin a signé son retour avec un but splendide. Une belle histoire alors que le Lensois était proche d’arrêter sa carrière internationale.
Qui aurait pu imaginer il y a encore quelques semaines que Florian Thauvin allait revenir en équipe de France et que, cerise sur le gâteau, il serait décisif en match de qualification à la Coupe du monde 2026. Profitant de nombreuses absences dans le secteur offensif (Doué, Thuram, Barcola, Dembélé), le meneur de jeu du RC Lens a été lancé par Didier Deschamps à dix minutes de la fin du match contre l’Azerbaïdjan lundi soir.
Les Bleus menaient alors 2-0 après une prestation plutôt terne, mais l’ancien attaquant de l’OM a réveillé tout le monde en inscrivant un but sublime moins de deux minutes après son entrée sur la pelouse du Parc des Princes. Heureux comme un môme, le natif d’Orléans a lâché quelques confessions touchantes après son grand retour en Bleu, confiant notamment qu’il avait été proche de mettre un terme à sa carrière internationale il n’y a pas si longtemps.

Florian Thauvin marque de gros points

« J'avoue que j'ai des étoiles dans les yeux. Je me suis toujours dit que je donnerais tout si j'avais l'occasion de porter à nouveau ce maillot. J'ai été très touché car tous les gars du vestiaire ont été très heureux pour moi, j'ai vu beaucoup de sincérité. À un moment donné, j'étais plus proche d'arrêter ma carrière que de revenir en équipe de France. Ma plus grande fierté, c'est de ne pas avoir baissé les bras » a avoué Florian Thauvin dans des propos relayés par L’Equipe.
F. Thauvin

F. Thauvin

FranceFrance Âge 32 Attaquant

Ligue 1

Matchs6
Buts2
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
Alors que sa sélection en équipe de France a fait l'objet de quelques débats musclés sur les plateaux de télé et de radio ces derniers jours, celui qui a signé au RC Lens cet été a en tout cas profité de l’occasion pour marquer de gros points auprès de Didier Deschamps. Reste à voir si l’ancien Marseillais aura de nouveau l’occasion de briller ce lundi contre l’Islande alors qu’un forfait de plus s’est ajouté dans le secteur offensif, celui de Kylian Mbappé.
Derniers commentaires

Pierre Ménès sidéré par le niveau terrible de la France

Il est drôle le Menes. Lui regarde ce match qui lui rapporte de l'argent car c'est son métier de s'en faire grâce au foot mais que dire des pauvres supporters qui regardent encore et encore cette EDF de DD. Je ne regarde cette équipe uniquement pendant L'EURO et la CDM et c'est deja un supplice.

Pierre Ménès sidéré par le niveau terrible de la France

En l'absence des meilleurs offensifs et sachant la pauvreté du jeu d Mbappé en EDF depuis plusieurs années c'est logique. Olise a eu un coup de moins bien aussi

Le PSG supplie Edinson Cavani de revenir

Quand tu vois comme il a été ejecté de ce club… je peux comprendre sa réaction !

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Toi l'inculte tu donnes des leçons à tout le monde et tout le monde sait que tu es juste un petit raté aigri

Aston Villa veut Kang In Lee, le PSG hésite

Il est utile dans la rotation autant le garder

