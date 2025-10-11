ICONSPORT_273378_0245

EdF : Thauvin, c’est Mondial !

Equipe de France11 oct. , 9:00
parGuillaume Conte
2
C'est le nouveau chouchou du public français avec son retour six ans après son dernier match, et son but en quelques secondes contre l'Azerbaïdjan. Florian Thauvin a le vent en poupe. 
Absent de la liste initiale de Didier Deschamps, Florian Thauvin a fait son apparition à Clairefontiane six ans après son dernier passage. L’ailier du RC Lens a marqué les esprits avec son retour en France et ses premiers mois convaincants en Ligue 1 pour se faire une place et profiter du forfait de Bradley Barcola. Avec cette hécatombe en attaque, « Flotov » a su saisir les quelques minutes données par Didier Deschamps. Puisqu’à peine entré sur la pelouse du Parc des Princes ce vendredi soir, l’ancien joueur de l’OM a dévié le ballon pour Théo Hernandez, avant d’être à la réception du centre qui s’en suivait, pour contrôler le cuir et l’envoyer au fond des filets d’une belle volée. 
Un petit récital qui a conquis le public français, ravi de voir ce joueur de 32 ans s’éclater comme un gamin et profiter de chaque minute en bleu sans se prendre la tête. Acclamé par le Parc des Princes, Thauvin savourait cet incroyable enchainement. « C'est incroyable ! C'est un rêve, j'ai un peu de mal à atterrir. Jouer pour la France me tient à coeur. J'ai énormément travaillé, jamais baissé les bras. Je m'étais dit que si j'avais quelques minutes, je donnerai tout. Je suis sur de bonnes stats, car sur les deux dernières sélections, deux buts. J'attendais tellement ce retour », en a rigolé Florian Thauvin, qui avait marqué un but lors de sa dernière sélection, contre Andorre en 2019. 
La série est donc lancée et nombreux sont ceux qui veulent le voir à la Coupe du monde, même si le chemin est encore long et que de nombreux joueurs vont revenir de blessure. « Tant que tu as cette fraicheur d'esprit, tu ne lâches rien. Le travail finit toujours par payer. C'est valable sur le terrain, mais aussi dans la vie. Il fait une super performance ce soir. On espère le voir à la Coupe du Monde », a notamment souhaité Gaël Clichy, ancien défenseur des Bleus et encore récemment adjoint de l’équipe de France espoirs. Un souhait très partagé, même si Didier Deschamps a encore du temps avant de se pencher sur la liste pour le Mondial. 
F. Thauvin

F. Thauvin

FranceFrance Âge 32 Attaquant

Ligue 1

Matchs6
Buts2
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_273378_0350
Equipe de France

Equipe de France : Michael Olise se fait incendier

ICONSPORT_245826_0045
OM

Canal+ en rêvait, l’OM a sauté dessus

ICONSPORT_263520_0176
PSG

Gilberto Mora au PSG pour un prix cadeau !

ICONSPORT_272971_0212
OL

OL : L'ambitieux Fofana se fait détruire

ICONSPORT_272071_0258
Mercato

Sans défense, le Barça mise tout sur Nantes

Fil Info

11:00
Equipe de France : Michael Olise se fait incendier
10:40
Canal+ en rêvait, l’OM a sauté dessus
10:20
Gilberto Mora au PSG pour un prix cadeau !
10:00
OL : L'ambitieux Fofana se fait détruire
9:40
Sans défense, le Barça mise tout sur Nantes
9:20
La Ligue des Champions sur Netflix, ça s'accélère
8:40
Des millions venus d'Angleterre, l'OL met le champagne au frais
8:20
Le Real supplie Mbappé d’achever le PSG
8:00
Ce remplaçant de l’OM voit sa valeur exploser

Derniers commentaires

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Allez ma petite Kenny, ecoute les conseils de Doug Viens en visio me montrer ton bec perforé, on va rigoler RIRES

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Je suis sur et certains qu' il connait ce sport depuis l argent du Qatar Ce complexe, cette haine et ce temps perdu avec tous ses comptes sont une signature Etre + sur nos articles que sur ceux du PSG est une preuve Je l ai trop de fois grillé sur des âneries avec ce sport au debut des annees 2000 Je t en parle pas avec les années 80-90 alors L OM a gagne une coupe des clubs champions parait il 🤣

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Apaises ton coeur^^Fais la paix avec Greg et parlait foot c'est plus constructif :) Fais comme moi ,parles avec tout le monde,si tu es comme moi un supporter depuis plus de 30 ans ca ne vaut pas la peine de se dechirer entre supporters,ils sont comme nous ils ont la passion de leurs clubs.

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Il veut pas me montrer son bec partouzé Essaie de le motiver et tu viens avec nous 😉 On pourrait passer un bon moment a rire de ses comptes en bois

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

ah mais si vous vous parlez en visio enregistre ca doit etre trop marrant^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading