EdF : Thauvin, c’est Mondial !

C'est le nouveau chouchou du public français avec son retour six ans après son dernier match, et son but en quelques secondes contre l'Azerbaïdjan. Florian Thauvin a le vent en poupe.

Absent de la liste initiale de Didier Deschamps, Florian Thauvin a fait son apparition à Clairefontiane six ans après son dernier passage. L’ailier du RC Lens a marqué les esprits avec son retour en France et ses premiers mois convaincants en Ligue 1 pour se faire une place et profiter du forfait de Bradley Barcola. Avec cette hécatombe en attaque, « Flotov » a su saisir les quelques minutes données par Didier Deschamps. Puisqu’à peine entré sur la pelouse du Parc des Princes ce vendredi soir, l’ancien joueur de l’OM a dévié le ballon pour Théo Hernandez, avant d’être à la réception du centre qui s’en suivait, pour contrôler le cuir et l’envoyer au fond des filets d’une belle volée.

Un petit récital qui a conquis le public français, ravi de voir ce joueur de 32 ans s’éclater comme un gamin et profiter de chaque minute en bleu sans se prendre la tête. Acclamé par le Parc des Princes, Thauvin savourait cet incroyable enchainement. « C'est incroyable ! C'est un rêve, j'ai un peu de mal à atterrir. Jouer pour la France me tient à coeur. J'ai énormément travaillé, jamais baissé les bras. Je m'étais dit que si j'avais quelques minutes, je donnerai tout. Je suis sur de bonnes stats, car sur les deux dernières sélections, deux buts. J'attendais tellement ce retour », en a rigolé Florian Thauvin, qui avait marqué un but lors de sa dernière sélection, contre Andorre en 2019.

La série est donc lancée et nombreux sont ceux qui veulent le voir à la Coupe du monde, même si le chemin est encore long et que de nombreux joueurs vont revenir de blessure. « Tant que tu as cette fraicheur d'esprit, tu ne lâches rien. Le travail finit toujours par payer. C'est valable sur le terrain, mais aussi dans la vie. Il fait une super performance ce soir. On espère le voir à la Coupe du Monde », a notamment souhaité Gaël Clichy, ancien défenseur des Bleus et encore récemment adjoint de l’équipe de France espoirs. Un souhait très partagé, même si Didier Deschamps a encore du temps avant de se pencher sur la liste pour le Mondial.