EdF : Thauvin en Bleus, un proche de Zidane glisse un indice

toi ferme ta gueule... Il parait que c'est du harcelement que de répondres à tous les messages de qq'un qui ne veut pas échanger avec toi... c'est ce que tu m'as expliqué au sujet de sergio !! Je n'échanges pas avec un donneur de lecons qui n'applique pas à lui meme ce qu'il se permet de dire aux autres ! Bye la mouche à merde
qu'est ce que tu continues à me faire chié toi? je t'ai déjà expliqué je vais pas échanger avec toi ! va faire ta mouche à merde ailleurs
Inquiétant d'avoir autant de blessé,en début de championnat non ?
Je vois pas l'intérêt personnellement, Il aura 35 ans pour l'Euro 2028, c'est mort pour lui...
deja commence par donner les vrais stat kane c'est 20 penalty et pas 17
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|9
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|4
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|5
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
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