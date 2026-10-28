EdF : Thauvin en Bleus, un proche de Zidane glisse un indice

EdF : Thauvin en Bleus, un proche de Zidane glisse un indice

Equipe de France
parCorentin Facy
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Florian Thauvin réalise un début de saison stratosphérique en Ligue 1 avec 4 buts et 8 passes décisives sous les couleurs du RC Lens. De quoi en faire un sérieux prétendant à un retour en équipe de France.
Pas appelé par Zinedine Zidane à l’occasion du dernier rassemblement en septembre et octobre, Florian Thauvin a tout fait pour convaincre le sélectionneur de l’équipe de France de l’intégrer à sa prochaine liste. Avec 4 buts et 8 passes décisives en 8 matchs de Ligue 1, le capitaine du RC Lens crève l’écran et s’impose comme le meilleur joueur du championnat en ce début de saison. Le secteur offensif est bien bouché avec des éléments indiscutables tels qu’Olise, Akliouche, Dembélé ou encore Cherki, Mbappé et Doué. Mais pour Christophe Dugarry, que l’on sait proche de Zinedine Zidane, Florian Thauvin a une vraie carte à jouer.
« Il a des performances pour y penser encore plus que les autres peut-être. Sincèrement, je lui souhaite d’en connaitre encore des sélections » a lancé le consultant de RMC avant de lâcher un petit indice sur la tendance d’un retour de Florian Thauvin en équipe de France. « Ça sent bon quand même, même si je n’ai pas d’infos. Mais quand tu vois que sur le dernier rassemblement Zizou a été capable de récompenser un garçon comme Lepaul, pourquoi ne pas récompenser Thauvin aussi… On a l’impression que Zizou est dans cette logique de récompenser les joueurs qui sont en forme, et à l’état d’esprit irréprochable » estime Christophe Dugarry.

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Florian Thauvin a donc toutes les chances de penser qu’il peut être sélectionné par Zinedine Zidane lors du prochain rassemblement, avec un match contre l’Italie et un second face à la Turquie au programme en Ligue des Nations. Reste maintenant à voir si, à 33 ans, le capitaine du Racing Club de Lens entrera dans les plans du sélectionneur national.
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Derniers commentaires

Kane vole le Ballon d'Or à Olise, scandale en Allemagne

toi ferme ta gueule... Il parait que c'est du harcelement que de répondres à tous les messages de qq'un qui ne veut pas échanger avec toi... c'est ce que tu m'as expliqué au sujet de sergio !! Je n'échanges pas avec un donneur de lecons qui n'applique pas à lui meme ce qu'il se permet de dire aux autres ! Bye la mouche à merde

Kane vole le Ballon d'Or à Olise, scandale en Allemagne

qu'est ce que tu continues à me faire chié toi? je t'ai déjà expliqué je vais pas échanger avec toi ! va faire ta mouche à merde ailleurs

OL : La très grosse surprise Hamdani se prépare

Inquiétant d'avoir autant de blessé,en début de championnat non ?

EdF : Thauvin en Bleus, un proche de Zidane glisse un indice

Je vois pas l'intérêt personnellement, Il aura 35 ans pour l'Euro 2028, c'est mort pour lui...

Kane vole le Ballon d'Or à Olise, scandale en Allemagne

deja commence par donner les vrais stat kane c'est 20 penalty et pas 17

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