EdF : Thauvin en Bleus, un proche de Zidane glisse un indice

Florian Thauvin réalise un début de saison stratosphérique en Ligue 1 avec 4 buts et 8 passes décisives sous les couleurs du RC Lens. De quoi en faire un sérieux prétendant à un retour en équipe de France.

Pas appelé par Zinedine Zidane à l’occasion du dernier rassemblement en septembre et octobre, Florian Thauvin a tout fait pour convaincre le sélectionneur de l’équipe de France de l’intégrer à sa prochaine liste. Avec 4 buts et 8 passes décisives en 8 matchs de Ligue 1, le capitaine du RC Lens crève l’écran et s’impose comme le meilleur joueur du championnat en ce début de saison. Le secteur offensif est bien bouché avec des éléments indiscutables tels qu’Olise, Akliouche, Dembélé ou encore Cherki, Mbappé et Doué. Mais pour Christophe Dugarry, que l’on sait proche de Zinedine Zidane, Florian Thauvin a une vraie carte à jouer.

« Il a des performances pour y penser encore plus que les autres peut-être. Sincèrement, je lui souhaite d’en connaitre encore des sélections » a lancé le consultant de RMC avant de lâcher un petit indice sur la tendance d’un retour de Florian Thauvin en équipe de France. « Ça sent bon quand même, même si je n’ai pas d’infos. Mais quand tu vois que sur le dernier rassemblement Zizou a été capable de récompenser un garçon comme Lepaul, pourquoi ne pas récompenser Thauvin aussi… On a l’impression que Zizou est dans cette logique de récompenser les joueurs qui sont en forme, et à l’état d’esprit irréprochable » estime Christophe Dugarry.

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Florian Thauvin a donc toutes les chances de penser qu’il peut être sélectionné par Zinedine Zidane lors du prochain rassemblement, avec un match contre l’Italie et un second face à la Turquie au programme en Ligue des Nations. Reste maintenant à voir si, à 33 ans, le capitaine du Racing Club de Lens entrera dans les plans du sélectionneur national.