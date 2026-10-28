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Ballon d'Or : Le sketch Lionel Messi écoeure Samir Nasri

Foot Mondial
parCorentin Facy
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Le classement de Lionel Messi au Ballon d’Or fait débat, l’Argentin n’ayant pas mérité sa 5e place devant des joueurs tels que Olise, Dembélé ou Kvaratskhelia selon Samir Nasri.
Le Ballon d’Or 2026 a rendu son verdict final ce lundi soir à Londres. Harry Kane a devancé Kylian Mbappé et Lamine Yamal, remportant le premier Ballon d’Or de sa carrière à 33 ans. Une issue qui ne fait pas l’unanimité mais qui ne fait pas non plus scandale puisque lors de cette édition, aucun joueur ne se détachait clairement. En revanche, le top 10 dans le détail provoque de multiples réactions, à commencer par les positions de Rodri et de Lionel Messi, respectivement 4e et 5e.

Nasri éjecte Messi du top 5 du Ballon d'Or

Le milieu de terrain espagnol et le capitaine de l’Argentine devancent notamment Dembélé et Kvaratskhelia, vainqueurs de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain ou encore Haaland et Olise, très réguliers tout au long de la saison avec Manchester City et le Bayern Munich. Ce classement provoque l’indignation de Samir Nasri, en désaccord total avec le jury du Ballon d’Or. « Rodri il a joué deux mois dans la saison et il est quatrième » s’est indigné le consultant de Canal+ avant de poursuivre.
« Messi il est en pré-retraite aux Etats-Unis… Il a fait cinq matchs à la Coupe du monde et il est 5e du Ballon d’Or. Kvaratskhelia, meilleur joueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Ligue 1, il est derrière. Moi je suis désolé mais je ne suis pas d’accord » s’est agacé l’ancien joueur de l’OM, d’Arsenal et de Manchester City dans son nouveau podcast ‘Les affranchis’ avec Walid Acherchour et Medhi Benatia. Un avis très cash de la part de Samir Nasri qui déplaira sans doute à la fan base de Lionel Messi. L’Argentin a bénéficié dans les votes de sa très grande Coupe du monde avec l’Argentine, mais force est de constater que sur la régularité de la saison en club, des joueurs comme Olise, Dembélé et Kvaratskhelia méritaient sans doute de terminer devant lui.
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qu'est ce que tu continues à me faire chié toi? je t'ai déjà expliqué je vais pas échanger avec toi ! va faire ta mouche à merde ailleurs

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Inquiétant d'avoir autant de blessé,en début de championnat non ?

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Je vois pas l'intérêt personnellement, Il aura 35 ans pour l'Euro 2028, c'est mort pour lui...

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deja commence par donner les vrais stat kane c'est 20 penalty et pas 17

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Lucho aime pas les mecs pseudo talentueux qui charbonnent pas pour l'équipe quand on a pas la balle.

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