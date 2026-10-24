Lens : Thauvin écrase la Ligue 1, Zidane interpelé

Florian Thauvin vole en ce début de saison et il va devenir difficile pour Zinedine Zidane de ne pas considérer le Lensois comme une option lors de sa prochaine liste avec l’équipe de France.

Encore un match XXL pour Florian Thauvin. Le capitaine du RC Lens a porté les siens ce samedi soir face au Paris FC sous la pluie battante de Bollaert. Les Sang et Or étaient menés au score à la mi-temps mais un but et une passe décisive de l’ancien Marseillais ont finalement permis aux hommes de Yannick Cahuzac de l’emporter à domicile. Un match référence de plus pour le natif d’Orléans, qui collectionne à présent 6 buts et 8 passes décisives en 12 matchs toutes compétitions confondues cette saison.

De quoi convaincre Zinedine Zidane de l’appeler pour les deux matchs à venir de Ligue des Nations contre l’Italie et la Turquie en novembre prochain ? Cela semble évident pour certains. « Allo Zidane, je pense qu’il est temps de passer un coup de fil à Florian Thauvin ! » publie sur X le compte Lives Foot, persuadé qu’il est temps de faire revenir avec les Bleus l’attaquant de Lens, lequel mériterait cette belle récompense au vu de son début de saison. Plusieurs internautes sont du même avis.