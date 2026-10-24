Lens : Thauvin écrase la Ligue 1, Zidane interpelé

Lens : Thauvin écrase la Ligue 1, Zidane interpelé

Lens
parCorentin Facy
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Florian Thauvin vole en ce début de saison et il va devenir difficile pour Zinedine Zidane de ne pas considérer le Lensois comme une option lors de sa prochaine liste avec l’équipe de France.
Encore un match XXL pour Florian Thauvin. Le capitaine du RC Lens a porté les siens ce samedi soir face au Paris FC sous la pluie battante de Bollaert. Les Sang et Or étaient menés au score à la mi-temps mais un but et une passe décisive de l’ancien Marseillais ont finalement permis aux hommes de Yannick Cahuzac de l’emporter à domicile. Un match référence de plus pour le natif d’Orléans, qui collectionne à présent 6 buts et 8 passes décisives en 12 matchs toutes compétitions confondues cette saison.
De quoi convaincre Zinedine Zidane de l’appeler pour les deux matchs à venir de Ligue des Nations contre l’Italie et la Turquie en novembre prochain ? Cela semble évident pour certains. « Allo Zidane, je pense qu’il est temps de passer un coup de fil à Florian Thauvin ! » publie sur X le compte Lives Foot, persuadé qu’il est temps de faire revenir avec les Bleus l’attaquant de Lens, lequel mériterait cette belle récompense au vu de son début de saison. Plusieurs internautes sont du même avis.
« Thauvin est le meilleur joueur de Ligue 1 sur ce début de saison n’ayons pas peur des mots », « Sans Florian Thauvin le Racing serait très mal classé ! », « On doit s’incliner devant Thauvin franchement son transfert à Lens c’est juste du grand n’importe quoi » ou encore « Flo Thauvin toujours aussi impressionnant et qui débloque (comme très souvent) la situation » peut-on lire sur X où supporters de Lens et des autres clubs sont unanimes sur le niveau exceptionnel de Florian Thauvin. A 33 ans, le capitaine des Sang et Or met tout le monde d’accord. Y compris Zinedine Zidane ?
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