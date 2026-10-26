EdF : Zidane a un problème avec Thauvin

EdF : Zidane a un problème avec Thauvin

Equipe de France
parEric Bethsy
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Etincelant avec le Racing Club de Lens, Florian Thauvin espère retrouver l’équipe de France lors du prochain rassemblement. Mais l’ailier droit part avec un handicap dans les plans du sélectionneur Zinédine Zidane.
La victoire contre le Paris FC (2-1) reflète bien l’importance de Florian Thauvin au Racing Club de Lens. L’ailier français, buteur et passeur décisif samedi, porte les Sang et Or dans ce début de saison. Ses six buts et huit passes décisives toutes compétitions confondues montrent aussi la qualité de ses performances qui n’ont pas pu échapper à Zinédine Zidane. Le sélectionneur de l’équipe de France, qui ne l’avait pas convoqué lors de son premier rassemblement, sera peut-être tenté de l’appeler en novembre sachant qu’Ousmane Dembélé et Estéban Lepaul sont incertains. C’est du moins l’avis de nombreux observateurs comme Clément Grenier.

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« C'est sûr qu'à 33 ans, il ne représente pas l'avenir de l'équipe de France, a reconnu le consultant de Ligue 1+. Mais par rapport à ses performances et aux absents de la prochaine liste, je pense qu'il mérite de retoucher à ce maillot bleu. Maintenant, le sélectionneur a un projet de jeu, il a des profils, il a dû voir que Thauvin est actuellement le meilleur joueur de Ligue 1 par rapport à ses performances et au rôle qu'il a au RC Lens. Mais il a des choix à faire. Thauvin mériterait, parce que ce qu'il fait c'est exceptionnel. » Sauf que l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille n’est pas aidé par son profil comparable à celui de plusieurs concurrents.
« Le seul problème qu'il peut y avoir, c'est que dans son registre il y a Olise, qui est un peu dans son profil de gaucher capable de jouer à droite et de rentrer sur le pied gauche, Maghnes Akliouche également, Rayan Cherki aussi même si c'est plus un numéro 10, a rappelé Clément Grenier. Thauvin, ce n'est pas un vrai avant-centre pour compenser les absences de Dembélé et Lepaul. Mais il peut jouer un peu partout, il est capable d'apporter sa touche technique, c'est un super joueur. » En cas d’absence dans la deuxième liste de Zinédine Zidane, le champion du monde 2018 saura qu’il n’entre vraiment pas dans les plans du sélectionneur.
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