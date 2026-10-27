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Ballon d'Or : La Russie justifie l’échec de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé
parCorentin Facy
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24 heures après le sacre d’Harry Kane, le détail des votes de certains journalistes commence à être révélé. Le juré russe Konstantin Kleshtchov a par exemple privilégié l’Anglais du Bayern Munich à Kylian Mbappé.
Au lendemain de la cérémonie du Ballon d’Or 2026 à Londres, Kylian Mbappé n’a peut-être pas encore totalement digéré son nouvel échec. L’attaquant du Real Madrid y croyait dur comme fer, mais c’est finalement Harry Kane qui a reçu le trophée des mains de la légende brésilienne Ronaldo. Un coup dur pour le capitaine des Bleus, qui pensait que ses performances lors de la Coupe du monde suffiraient à faire de lui le successeur d’Ousmane Dembélé.
Cela n’a donc pas été le cas et les votes de certains journalistes ont été déterminants, l’écart entre Kane et Mbappé ayant été très faible. Le Russe Konstantin Kleshtchov a par exemple placé l’Anglais du Bayern Munich juste devant l’ancien Parisien et Monégasque. Il s’en est justifié dans le média Championnat en critiquant la campagne médiatique de Kylian Mbappé, trop agressive à ses yeux.
« Kane ne faisait pas sa promotion comme Mbappé et Yamal. Le jeu, c’est l’essentiel. J’ai hésité pendant deux semaines. J’aurais donné trois Ballon d’Or : Kane, Mbappé et Yamal. Si l’Argentine avait gagné la Coupe du monde, Messi aurait probablement gagné le Ballon d’Or » a justifié le journaliste russe, membre du jury du Ballon d’Or depuis 1993.

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Une justification qui risque de faire très mal à Kylian Mbappé, dont la promotion à outrance et la multiplication des interviews peu avant la clôture des votes a probablement joué contre lui plus que cela ne l'a aidé. La star du Real Madrid peut le regretter puisque tout s’est joué à « une poignée de votes » comme l’a confirmé dès lundi soir depuis Londres le rédacteur en chef de France Football Vincent Garcia.
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Derniers commentaires

C’est confirmé, cette recrue de l’OL a mis le réveil

Il faut qu'il prenne confiance en lui !!! Il a le double contact facile !! Avec Boudache à Droite, d'ici trois mois, ils mettent les défenses en feu !!!

Priorité à un attaquant cet hiver, l'OL doit agir

Ce qu'il faut surtout c'est faire tourner un peu et ne pas jouer toujours avec les mêmes joueurs On n'aurait pas des jeunes qui n'ont pas une minute de jeu et de plus entourés d'éclopés qui n'en peuvent plus de jouer tous les matchs

Le Ballon d'Or de Kane est un scandale, l'oncle de Yamal se lâche

Avec ton raisonnement, il suffirait de dire que Mbappé gonfle ses stats contre les petites équipes de Liga pour balayer sa saison. Tu trouverais ça pertinent ? Moi non, et c’est justement le problème de ton argument. Quand Mbappé marque, tu invoques ses statistiques. Quand Kane marque, tu discrédites ses adversaires. Applique les mêmes critères aux deux, puis compare leurs performances. Et prendre la saison d’un seul joueur pour prétendre démontrer le niveau de deux championnats entiers… Pour quelqu’un qui distribue les leçons, tu devrais commencer par vérifier que ton raisonnement tient debout.

PSG-OL : Les supporters se déclarent la guerre

Mais bien-sûr, c'est l'extreme-droite qui a mis la france à feu et à sang !!! LOL ! Les bad gones ont des opinions qui dérangent certains mais la justice n'a rien à leur reprocher malgré des tentatives d'infiltration de petits rigolos antifa...melettes...

Le Ballon d'Or de Kane est un scandale, l'oncle de Yamal se lâche

Il suffit de regarder les stats et la saison de Kylian Mbappé pour dire "que tout le monde le sait". Tu pédales encore dans la semoule mon gars. Ben déjà... ce qui est étrange... c'est que le meilleur joueur du Bayern de Munich est Michael Olise par exemple. Mais bon... j'imagine que tu veux pas entendre les arguments. Tu as déjà ton idée préconcue en tête. Mdr Pourtant... il y a des joueurs comme Zlatan Ibrahimovitch qui dit bien qu'il se pose des question sur la cérémonie du Ballon d'Or qui a sacré Harry Kane. ^^

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