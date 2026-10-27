Ballon d'Or : La Russie justifie l’échec de Kylian Mbappé

24 heures après le sacre d’Harry Kane, le détail des votes de certains journalistes commence à être révélé. Le juré russe Konstantin Kleshtchov a par exemple privilégié l’Anglais du Bayern Munich à Kylian Mbappé.

Au lendemain de la cérémonie du Ballon d’Or 2026 à Londres, Kylian Mbappé n’a peut-être pas encore totalement digéré son nouvel échec. L’attaquant du Real Madrid y croyait dur comme fer, mais c’est finalement Harry Kane qui a reçu le trophée des mains de la légende brésilienne Ronaldo. Un coup dur pour le capitaine des Bleus, qui pensait que ses performances lors de la Coupe du monde suffiraient à faire de lui le successeur d’Ousmane Dembélé.

Cela n’a donc pas été le cas et les votes de certains journalistes ont été déterminants, l’écart entre Kane et Mbappé ayant été très faible. Le Russe Konstantin Kleshtchov a par exemple placé l’Anglais du Bayern Munich juste devant l’ancien Parisien et Monégasque. Il s’en est justifié dans le média Championnat en critiquant la campagne médiatique de Kylian Mbappé, trop agressive à ses yeux.

« Kane ne faisait pas sa promotion comme Mbappé et Yamal. Le jeu, c’est l’essentiel. J’ai hésité pendant deux semaines. J’aurais donné trois Ballon d’Or : Kane, Mbappé et Yamal. Si l’Argentine avait gagné la Coupe du monde, Messi aurait probablement gagné le Ballon d’Or » a justifié le journaliste russe, membre du jury du Ballon d’Or depuis 1993.

Une justification qui risque de faire très mal à Kylian Mbappé, dont la promotion à outrance et la multiplication des interviews peu avant la clôture des votes a probablement joué contre lui plus que cela ne l'a aidé. La star du Real Madrid peut le regretter puisque tout s’est joué à « une poignée de votes » comme l’a confirmé dès lundi soir depuis Londres le rédacteur en chef de France Football Vincent Garcia.