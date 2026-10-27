Le PSG suit l’avis de Barthez pour l’après Safonov

Malgré des prestations très solides depuis un an, Matvey Safonov peine à faire l’unanimité au PSG. Le club parisien reste attentif au marché des gardiens et n’est pas insensible au profil de Guillaume Restes.

Recruté il y a un an et demi pour prendre la succession de Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier n’a jamais réussi à s’imposer au Paris Saint-Germain. Une défaillance qui a fait le bonheur de Matvey Safonov . Au contraire du gardien formé à Lille, le Russe a saisi sa chance au moment où Luis Enrique l’a aligné dans les buts parisiens. Voilà maintenant un an que Safonov est le dernier rempart du PSG, avec succès puisqu’il a notamment contribué au second sacre des Bleu et Rouge en Ligue des Champions.

Malgré des matchs aboutis qui s’accumulent, Safonov ne fait pas pleinement l’unanimité au PSG. Luis Enrique et Luis Campos sont convaincus de pouvoir trouver mieux et plus adapté à leur style. C’est la raison pour laquelle le journaliste Ekrem Konur affirme que le Paris SG suit de près la situation de Guillaume Restes. Courtisé par l’Olympique de Marseille l’été dernier, le gardien toulousain sera en fin de contrat en juin 2028 avec Toulouse.

Guillaume Restes dans le viseur du PSG

Une aubaine pour le PSG, qui pourrait se positionner l’été prochain, à un an de la fin du bail de Guillaume Restes avec son club formateur. La carrière du gardien de 21 ans pourrait définitivement basculer alors que le natif de Toulouse a fêté il y a quelques semaines sa première titularisation en équipe de France. Il bénéficie de la confiance de Fabien Barthez, entraîneur des gardiens des Bleus depuis la nomination de Zinedine Zidane.

La question est maintenant de savoir si le PSG ira au bout de la démarche en formulant une offre concrète pour Restes, ou si le Toulousain fait simplement partie d’une liste élargie de gardiens suivis par le double champion d’Europe en titre. Le journaliste croit par ailleurs savoir que le Real Madrid, Aston Villa et Naples sont également intéressés par Guillaume Restes. Ce dernier est considéré par Toulouse comme « un élément clé de son projet » et les Violets ont bien l’intention de faire le maximum pour le garder encore quelques années mais si à l’évidence, cela risque d’être compliqué.