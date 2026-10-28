OL : La très grosse surprise Hamdani se prépare

OL : La très grosse surprise Hamdani se prépare

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parCorentin Facy
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Confronté à une hécatombe de blessures, Paulo Fonseca pourrait très vite donner sa chance au jeune et prometteur Adil Hamdani… à un poste inhabituel.
Paulo Fonseca commence sérieusement à se gratter la tête. Les blessure s’accumulent au sein de l’effectif de l’Olympique Lyonnais. Amoindri face au PSG avec les absences d’Openda, Sulc ou encore Tagliafico et Ouédraogo, l’entraîneur portugais va maintenant devoir gérer les pépins physiques de Mads Bidstrup, de Corentin Tolisso et de Tyler Morton. Avec autant d’absents au milieu de terrain, il va devenir difficile pour le coach de l’OL de composer un onze de départ cohérent face à Angers ce week-end en Ligue 1.
Une solution inattendue pourrait alors être trouvée par Paulo Fonseca avec le jeune et prometteur Adil Hamdani. Courtisé par le Paris Saint-Germain l’été dernier, l’ailier gauche de 17 ans pourrait être utilisé au milieu de terrain selon Le Progrès. « Réapparu dans le groupe à Paris, le talentueux Adil Hamdani était entré en relayeur face au PAOK Salonique, l’an dernier, terminant avec une sacrée passe décisive. Il faudrait en revanche une avalanche de forfaits pour imaginer voir Paul Akouokou sortir de son trou doré » écrit le quotidien régional dans son édition du jour.

Hamdani testé au milieu de terrain ?

D’autres solutions existent au milieu de terrain et semblent néanmoins plus naturelles, comme Tessmann en sentinelle et un potentiel duo composé de Merah et de Nartey en relayeurs. Des joueurs qui peuvent permettre à l’OL de l’emporter contre Angers dimanche au Groupama Stadium, face à un adversaire abordable. Des retours de blessure seront en revanche nécessaires pour espérer des résultats positifs contre la Real Sociedad, Lille ou encore Monaco d’ici fin novembre. Des matchs pour lesquels il sera crucial de pouvoir compter sur Bidstrup, Tolisso, Sulc, Morton ou encore Openda.

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qu'est ce que tu continues à me faire chié toi? je t'ai déjà expliqué je vais pas échanger avec toi ! va faire ta mouche à merde ailleurs

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Inquiétant d'avoir autant de blessé,en début de championnat non ?

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Je vois pas l'intérêt personnellement, Il aura 35 ans pour l'Euro 2028, c'est mort pour lui...

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deja commence par donner les vrais stat kane c'est 20 penalty et pas 17

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Lucho aime pas les mecs pseudo talentueux qui charbonnent pas pour l'équipe quand on a pas la balle.

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