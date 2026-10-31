Lille a réussi son plan anti-Thauvin

Lille a réussi son plan anti-Thauvin

LOSC
parClaude Dautel
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Florian Thauvin a été totalement transparent dans le derby entre Lille et Lens, et forcément ce n'est pas un bon point pour celui qui espère toujours convaincre Zinedine Zidane de le convoquer. Du côté du LOSC, on avait tout prévu.
Depuis le début de la saison, Florian Thauvin a souvent évité aux Sang et Or des désagréments, mais à Lille, le joueur de 33 ans a disparu et n'a représenté aucune menace pour la défense des Dogues. Du côté de Yannick Cahuzac, on refuse de mettre ce piètre match de Lens à Lille sur le seul dos de Florian Thauvin, toute l'équipe lensoise étant passée au travers. Mais, dans le vestiaire d'en face, on s'est réjoui d'avoir mis en place un plan qui a permis de totalement anesthésier Flotov pendant 90 minutes. C'est ce qu'a expliqué, dans la Voix du Nord, Romain Perraud, le défenseur de Lille. Ce dernier a confié que Davide Ancelotti avait fait de la gestion de Florian Thauvin une priorité avant le derby.

Thauvin a été contrôlé par Lille

Dans le quotidien régional, Romain Perraud a apprécié le travail effectué par ses coéquipiers et lui pour tenir en respect celui que certains considéraient comme le meilleur joueur actuel de Ligue 1. « On connaît la qualité de Florian Thauvin. On avait prévu avec Benjamin André et Soriba Diaoune, qui a fait beaucoup d’efforts et a été très bien, de bloquer ce couloir parce qu’ils amènent de la densité, ils amènent trois joueurs, ils aiment bien combiner sur ce couloir. L’objectif, c’était de les bloquer et faire en sorte de ne pas leur laisser beaucoup de champ pour exécuter des actions offensives », a reconnu le défenseur du LOSC.
Dans L'Equipe, Florian Thauvin a obtenu un 3 sur 10, soit la plus mauvaise note pour les joueurs du RC Lens. « En première période, on n’a pas vu l’attaquant et capitaine lensois, bien muselé et très peu trouvé (...) Il a manqué une immense occasion seul face à Ozer à cause d’une conduite de balle défaillante. Et il ne s’est à nouveau plus montré ensuite », constate le quotidien sportif. Preuve que le plan du LOSC était parfait.
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