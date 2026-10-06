EdF : « Tensions » en équipe de France, Romain Molina balance

EdF : « Tensions » en équipe de France, Romain Molina balance

Equipe de France
parCorentin Facy
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Le bilan du premier rassemblement de Zinedine Zidane en équipe de France est très positif avec trois victoires en quatre matchs. Les débats autour du Ballon d’Or convoité par Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont toutefois provoqué quelques tensions.
L’équipe de France a ouvert un nouveau chapitre de son histoire à l’occasion de ce rassemblement de septembre-octobre avec les grands débuts de Zinedine Zidane. L’ancien entraîneur du Real Madrid peut être satisfait. Son équipe a 10 points en 4 matchs de Ligue des Nations et le jeu produit par ses joueurs et porteur d’espoirs et de promesses. Cela étant, tout n’a pas été parfaitement rose pendant ces deux semaines.
Certains matchs ont été moins aboutis et quelques tensions ont été visibles en interne. Cela a surtout concerné le bouillant sujet du Ballon d’Or, convoité par les deux tauliers de l’équipe de France, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Le sujet a cristallisé quelques petites tensions avant que l’attaquant du Real Madrid se blesse comme l’a révélé Romain Molina dans sa dernière vidéo sur YouTube.
« On va être très clair : toutes ces histoires de Ballon d’Or, ça ne sert personne. En équipe de France, ça n’a pas été très bien vu par les autres joueurs. Il y a eu quelques petites tensions et surtout des non-dits. Certains disent sur Mbappé que c’est une blessure mais qu’il peut directement jouer avec le Real ensuite, etc. Certains coéquipiers pensent ça, certains se rappellent aussi que par le passé une blessure lui avait évité de faire un déplacement un peu loin » explique le journaliste dans sa vidéo avant de conclure.

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« C’est un regret du staff de ne pas avoir eu le groupe au complet pendant tout le stage, pour voir comment le groupe peut vivre en dehors du terrain. Beaucoup pensent que lorsque le Ballon d’Or sera passé, cela va enlever une grosse chape de plomb et tout le monde sera plus apaisé » explique Romain Molina. Reste que malgré quelques petites tensions internes qui n’ont pas été très loin, l’ambiance est globalement au beau fixe au sein de l’équipe de France selon le journaliste. Zinedine Zidane et son staff ont réussi à faire adhérer la totalité du groupe, faisant participer 22 joueurs et procédant durant ces quatre matchs à une large revue d’effectif. Le prochain rassemblement est attendu de pied ferme, avec le retour de Kylian Mbappé et un Ballon d’Or qui aura été attribué, à un Français ou à un autre joueur.
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Il est beaucoup trop personnel, pas trop fan du joueur ni du personnage

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Allez demander à Zidane ce qu'il pense des matchs d'Akliouche .on verra ce qu'il vous dira

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sont marrant avec leur.je pense. a mon avis. ouais tu sais rien enfait

EdF : « Tensions » en équipe de France, Romain Molina balance

Mais dans notre cas, il enfonce des portes ouvertes et le Sergio, dites 33, a raison de le moquer... Tout le monde imagine que Kevin Melon a été blessé de se voir doublé par Dembelé, que Paris gagne sans lui et que la france joue mieux sans lui... Que Moulino fasse de beaux articles en Haïti ou au gabon n'est pas le problème... Hein ?

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