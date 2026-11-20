Il est le symbole d'un OM qui renait de ses cendres. CJ Egan-Riley est passé de joueur ultra-critiqué à un titulaire indiscutable avec Bruno Genesio. Il assure qu'il peut encore beaucoup progresser.

Cette saison 2026-2027 permet de mettre en lumière des joueurs qui n’avaient pas forcément leur chance, ou avaient pu craques sous la pression la saison précédente. C’est le cas pour Jeffrey De Lange, Amine Harit, Himad Abdelli ou un certain CJ Egan-Riley. Le défenseur central avait paru en très grande difficulté sur ses matchs la saison dernière, entre problème de forme physique, mauvaise gestion défensive, et blessures également.

Egan-Riley a déjà plus joué que la saison dernière

Un vrai enfer que l’Anglais a su surmonter. Très peu courtisé cet été, Egan-Riley n’a pas bronché et a travaillé pour devenir désormais un pilier de la défense marseillaise. S’il remercie Bruno Genesio pour la confiance et Nayef Aguerd pour les conseils permanents, l’ancien de Burnley estime à 23 ans avoir désarmais pris la bonne direction et ambitionner de grandir avec l’OM.

En conférence de presse, l’Anglais n’a pas caché qu’il avait bien l’intention de montrer son meilleur niveau, et que ses bonnes performances récentes n’étaient encore rien par rapport à ce qu’il peut vraiment faire à l’avenir. « Cette saison, je pense que mes prestations ont progressé crescendo et je veux continuer dans cette direction, montrer ce que je suis capable de faire sur le terrain.J’ai encore une très grande marge de progression. C'est aussi ce que je pense de moi-même. Je veux montrer ce dont je suis capable, mais également prouver que je peux encore grandir et progresser. Il y a eu des moments plus compliqués, mais je dois les considérer comme des leçons. C'est le football. Je ne peux pas dire aujourd'hui que je suis à mon meilleur niveau, dans mon prime. Honnêtement, je ne le pense pas. Je n'ai disputé que deux saisons complètes dans le football professionnel. Évidemment, je suis heureux de ce que je fais actuellement et de ce que je suis en train de prouver. Je suis également satisfait de ce que nous accomplissons avec le club. Mais il faut continuer. Comme n'importe quel joueur, tu veux progresser, tu veux toujours en faire davantage. C'est la mentalité que j'ai toujours eue », a livré CJ Egan-Riley, qui en trois mois, possède déjà un temps de jeu supérieure à l’ensemble de la saison dernière. Une vraie histoire de confiance, que le mercato à l’économie de l’OM a permis de régler.