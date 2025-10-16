EdF : Rothen vire Deschamps avec effet immédiat

L'Equipe de France est plus proche que jamais du Mondial 2026 après les matchs d'octobre. Cependant, elle n'a pas vraiment emballé ses supporters avec deux prestations décevantes. De quoi agacer Jérôme Rothen qui est impatient de voir Didier Deschamps achever son mandat.

La trêve internationale est synonyme de déprime pour une partie des passionnés de foot en France. Ces derniers sont plus motivés à l'idée de suivre leurs clubs en Ligue 1 que par les éliminatoires parfois déséquilibrés de la Coupe du monde 2026. L' Equipe de France ne réussira pas à les faire changer d'avis de sitôt. Pendant cette trêve d'octobre, les Bleus ont fortement déçu leurs supporters lors de leurs deux rencontres contre l'Azerbaïdjan (3-0) et l'Islande (2-2).

Rothen dit stop à Deschamps

Le premier match a été joué sur un faux rythme et s'est avéré peu intéressant à regarder. Le second n'a même pas été victorieux avec une Equipe de France poussive et maladroite contre une faible Islande. Didier Deschamps subit à nouveau un flot de critiques. Certains observateurs se demandent comment le jeu français ne peut pas être plus créatif et séduisant avec le vivier à disposition. Le problème est clairement Didier Deschamps selon Jérôme Rothen. Le consultant de RMC attend avec impatience Zidane, successeur annoncé du sélectionneur, pour vibrer enfin avec les Bleus.

« Dans le jeu, ça ne peut pas être pire. Que ce soit Zidane ou un autre. Trop souvent, on manque d’inspiration, d’allant. Pourtant, on a quand même un réservoir, des joueurs qui sont d’un niveau bien supérieur à la moyenne. On est en droit d’attendre (autre chose) contre des adversaires très faibles. […] Avant je prenais la défense de Deschamps en disant de ne pas oublier que le plus important c’était les résultats. Mais, maintenant, je suis passé à autre chose. […] Le problème c’est que depuis trop longtemps, on s’emmerde. La purge de l’Azerbaïdjan et celle de l’Islande, tu mets n’importe qui d’autre même Gérald Baticle, tu verras qu’on aura un jeu différent », a t-il lâché dans Rothen s'enflamme.

Son souhait s'exaucera dans quelques mois seulement, à l'issue de l'été 2026 et surtout de la Coupe du Monde aux Etats-Unis. Reste que si Deschamps part sur un nouveau sacre mondial, il sera bien difficile de célébrer son départ.