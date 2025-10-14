ICONSPORT_273651_0025
Clash Acherchour-Rothen : Le cas Thauvin fait polémique

Equipe de France14 oct.
Corentin Facy
Walid Acherchour n’y est pas allé avec le dos de la cuillère au sujet de Florian Thauvin ces derniers jours, estimant notamment que l’attaquant de Lens n’était pas légitime pour s’imposer comme un leader de vestiaire en équipe de France. Ce à quoi Jérôme Rothen a répondu sur RMC.
De retour en équipe de France après six ans d’absence, Florian Thauvin anime les débats pendant cette trêve internationale. Le milieu offensif du Racing Club de Lens a profité des nombreuses absences (Dembélé, Doué, Barcola) pour faire son grand come-back chez les Bleus. Remplaçant contre l’Azerbaïdjan, l’ancien buteur de l’OM a marqué des points en inscrivant un but d’une superbe reprise de volée pour parachever le succès français au Parc des Princes. Plus surprenant, des images diffusées dans Téléfoot ont montré un Florian Thauvin en mode leader de vestiaire à la mi-temps, remontant les bretelles aux titulaires en leur demandant de faire davantage. Une séquence qui a surpris Walid Acherchour, lequel estime que Florian Thauvin n’est pas légitime pour endosser ce rôle après avoir été absent de l’équipe de France aussi longtemps.
Le consultant de RMC et du WFC avait poussé le bouchon un peu loin, affirmant en rigolant qu’il ne savait même pas si Michael Olise connaissait le joueur lensois. Des critiques qui ont énervé Jérôme Rothen, ancien coéquipier de Florian Thauvin au SC Bastia et qui a pris la défense de l’ailier droit de 32 ans dans son émission ‘Rothen s’enflamme’ sur RMC. « Je ne dis pas que Thauvin sera à la Coupe du monde. Il y a sept joueurs offensifs qui sont indéboulonnables. Si ces sept joueurs sont disponibles pour la liste de Didier Deschamps en mai, ce sera très compliqué pour Thauvin d’être parmi les sept. Mais je trouve incroyable ce que Walid Acherchour a dit, de faire un débat et de dézinguer Thauvin parce qu’il a pris la parole dans le vestiaire » a d'abord lâché Jérôme Rothen avant de poursuivre.

« Flo l’a expliqué, avec l’âge tu deviens un peu plus un leader de vestiaire. C’est ce que Deschamps a apprécié de Thauvin en 2018, car il a bien accepté son faible temps de jeu mais c’était un formidable camarade de vestiaire. Maintenant, il a plus de bouteille, il a des performances qui sont aujourd’hui à la hauteur même si ce n’est qu’un début de saison avec Lens. Le but qu’il met contre l’Azerbaïdjan, les autres n’ont pas réussi à le marquer. Dans la hiérarchie, peut-être qu’il a doublé certains qui sont aujourd’hui des remplaçants et qui avaient initialement deux longueurs d’avance sur lui » a analysé l’ancien milieu de terrain du PSG et de l’AS Monaco, convaincu que Florian Thauvin a une carte à jouer pour faire partie du groupe tricolore à la Coupe du monde aux Etats-Unis en juin prochain.
