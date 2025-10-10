giroud a la retraite lille a tout fait basculer iconsport 267679 0469 398569

EdF : Olivier Giroud de retour, il pose des conditions

Equipe de France10 oct. , 16:00
parQuentin Mallet
1
Interrogé sur l'éventualité d'un retour en équipe de France, Olivier Giroud n'a pas complètement fermé la porte. Au contraire, il se tient même prêt à répondre positivement à Didier Deschamps si le devoir l'appelle.
En mars dernier, Olivier Giroud faisait définitivement ses adieux à l'équipe de France, plusieurs mois après avoir participé à la défaite des Bleus face à l'Espagne en demi-finale de l'Euro 2024. Dans un Stade de France comble, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection tricolore (57 buts), accompagné de ses enfants, remerciait chaleureusement les supporters au bout d'un vibrant hommage. Jusque-là, tout portait à croire que le livre était refermé pour de bon, alors qu'il avait quitté l'Europe pour jouer au Los Angeles FC. Mais depuis son retour en France et à Lille, le natif de Chambéry est au cœur de spéculations sur un éventuel come-back chez les Bleus. Interrogé par L'Equipe à ce sujet, il s'est livré sans fermer la porte à la sélection.

Lire aussi

EdF : Mbappé s’autoproclame légende du foot françaisEdF : Mbappé s’autoproclame légende du foot français
EdF : Mbappé et Ekitike, les ex-du PSG prennent la relèveEdF : Mbappé et Ekitike, les ex-du PSG prennent la relève

Revenir en équipe de France, Giroud ne dit pas non

« S'il y a une hécatombe en équipe de France, tu reviendrais ? Il y a déjà une grosse hécatombe, j'ai jamais vu ça. Deschamps n'a pas eu besoin de faire appel à moi. Toute façon, il connait ma position. C'est super pour Mateta, c'est aussi un bel exemple. Même à 28 ans on peut être appelé en équipe de France. Mais, s'il y a encore plus hécatombe et que le coach est en galère… j'ai été honoré en mars du 'jubilé' qu'ils m'ont fait. Je ne suis pas fan des come-back. Mais encore une fois, parce que c'est l'équipe de France et que c'est un devoir, qu'il ne faut jamais dire jamais et que s'il y a besoin, que je suis compétitif et disponible… je serai là. Mais c'est vraiment très peu probable, faut être sérieux », a déclaré Olivier Giroud au sujet d'un retour chez les Bleus.
Si l'on comprend bien, il faudrait qu'il y ait une énorme pénurie d'attaquants pour que Didier Deschamps finisse par demander à Olivier Giroud de dépanner. Mais ça n'aurait rien de pérenne.
1
Articles Recommandés
djibril cisse traite de mauvais francais il pete les plombs icon dsc4524 371806
Equipe de France

Valbuena réapparaît, Djibril Cissé règle ses comptes

ICONSPORT_272756_0253
OM

L’OM n’a rien fait, bravo Benatia

ICONSPORT_269681_0252
Video

Le match France - Iles Féroé à suivre en direct

ICONSPORT_271025_0286
PSG

Nuno Mendes n’a qu’une option pour quitter le PSG

ICONSPORT_269681_0370
Equipe de France

La compo des Bleuets face aux Féroé (18h00 sur Youtube FFF)

Fil Info

18:30
Valbuena réapparaît, Djibril Cissé règle ses comptes
18:07
L’OM n’a rien fait, bravo Benatia
17:50
Le match France - Iles Féroé à suivre en direct
17:33
Nuno Mendes n’a qu’une option pour quitter le PSG
17:16
La compo des Bleuets face aux Féroé (18h00 sur Youtube FFF)
17:00
Mbappé désobéit, Madrid met la pression
16:30
Malick Fofana vise un énorme club après l'OL
15:30
Maignan à la Juventus, tremblement de terre à Milan
15:00
Rennes : Habib Beye perd son clash contre les joueurs

Derniers commentaires

Nuno Mendes n’a qu’une option pour quitter le PSG

Il est actuellement le meilleur à son poste

L'OL n'a pas peur de l'OM et le crie haut et fort

On es bien d'accord... surtout que moi je suis pas confiant face à l'OM ou autre on à pas le même banc..

« On est pas sorti de la merde ! » : Govou a peur pour l’OL

N’importe quoi…

EdF : Mbappé s’autoproclame légende du foot français

Faut vraiment être un oui oui du pays des bisounours pour croire que Mr Boulard était sincère quand il a félicité le PSG et Dembele Tout Prétentieux et vaniteux qu'il est il doit être bleu marine de rage et bouffi de jalousie

EdF : Mbappé s’autoproclame légende du foot français

Gggg

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading