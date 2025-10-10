EdF : Olivier Giroud de retour, il pose des conditions

Interrogé sur l'éventualité d'un retour en équipe de France, Olivier Giroud n'a pas complètement fermé la porte. Au contraire, il se tient même prêt à répondre positivement à Didier Deschamps si le devoir l'appelle.

En mars dernier, Olivier Giroud faisait définitivement ses adieux à l' équipe de France , plusieurs mois après avoir participé à la défaite des Bleus face à l'Espagne en demi-finale de l'Euro 2024. Dans un Stade de France comble, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection tricolore (57 buts), accompagné de ses enfants, remerciait chaleureusement les supporters au bout d'un vibrant hommage. Jusque-là, tout portait à croire que le livre était refermé pour de bon, alors qu'il avait quitté l'Europe pour jouer au Los Angeles FC. Mais depuis son retour en France et à Lille, le natif de Chambéry est au cœur de spéculations sur un éventuel come-back chez les Bleus. Interrogé par L'Equipe à ce sujet, il s'est livré sans fermer la porte à la sélection.

Revenir en équipe de France, Giroud ne dit pas non

« S'il y a une hécatombe en équipe de France, tu reviendrais ? Il y a déjà une grosse hécatombe, j'ai jamais vu ça. Deschamps n'a pas eu besoin de faire appel à moi. Toute façon, il connait ma position. C'est super pour Mateta, c'est aussi un bel exemple. Même à 28 ans on peut être appelé en équipe de France. Mais, s'il y a encore plus hécatombe et que le coach est en galère… j'ai été honoré en mars du 'jubilé' qu'ils m'ont fait. Je ne suis pas fan des come-back. Mais encore une fois, parce que c'est l'équipe de France et que c'est un devoir, qu'il ne faut jamais dire jamais et que s'il y a besoin, que je suis compétitif et disponible… je serai là. Mais c'est vraiment très peu probable, faut être sérieux », a déclaré Olivier Giroud au sujet d'un retour chez les Bleus.

Si l'on comprend bien, il faudrait qu'il y ait une énorme pénurie d'attaquants pour que Didier Deschamps finisse par demander à Olivier Giroud de dépanner. Mais ça n'aurait rien de pérenne.