EdF : Mbappé s’autoproclame légende du foot français

Impatient d’affronter l’Azerbaïdjan vendredi, Kylian Mbappé se verrait bien réussir un festival. L’attaquant de l’équipe de France espère améliorer ses statistiques et battre le record d’Olivier Giroud.

Il en faudra plus pour obliger Kylian Mbappé à rentrer en Espagne. Légèrement touché à la cheville, l’attaquant du Real Madrid tient absolument à honorer sa convocation en équipe de France . Pas question pour lui de se ménager. En accord avec le staff médical tricolore, le capitaine des Bleus devrait bien affronter l’Azerbaïdjan vendredi en éliminatoires du Mondial 2026. Une rencontre qui pourrait lui permettre de gonfler ses statistiques en sélection.

WC Qualification Europe 10 octobre 2025 à 20:45 France 20:45 Azerbaïdjan

« Si j'ai coché ce match pour mettre des buts ? Je pense que je ne brise pas de tabou si je dis que je peux enfiler des buts contre n'importe qui, a osé Kylian Mbappé. C’est une équipe qui a pris cinq buts contre l'Islande (5-0), mais c'est aussi une équipe qui a tenu l'Ukraine en échec (1-1). Et nous on ne s'est pas non plus baladés contre l'Ukraine (2-0). Donc je pense que chaque match a sa vérité. La vérité c'est que ce match vaut trois points comme celui de l'Islande. Il ne vaut pas moins, il ne vaut pas plus. Et c'est un match qualificatif pour la Coupe du monde. Donc je pense que l'enjeu est bien plus important que seulement enfiler des buts. C'est se rapprocher de la qualification à la Coupe du monde. Après, si on peut enfiler des buts, on ne va pas s'en priver. »

D’autant qu’un quintuplé lui permettrait d’égaler Olivier Giroud, toujours meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 57 buts. « Je pense que je vais le battre. Mais quand ? Je ne sais pas. Ce n'est pas quelque chose auquel je pense beaucoup. Peut-être demain, qui sait ? Mais peut-être que ce sera dans longtemps. Mais comme je l'ai dit, le plus important, là, c'est vraiment de se qualifier pour la Coupe du monde. Et après je pense que ça va venir naturellement. C'est quelque chose qui va arriver et je serai content quand ça arrivera. Et je passerai à autre chose parce qu'il y aura toujours autre chose à faire, donc je serai content », a annoncé l’international français aux 52 réalisations en 92 sélections.